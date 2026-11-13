Pazar günü 5G’ye geçilecek…

Kuzey Kıbrıs Turkcell (KKTCELL) Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, 5G ile daha yüksek hız, daha düşük gecikme süresi ve daha güçlü bağlantı kapasitesinin mümkün olacağını kaydetti.

KKTCELL, Grand Pasha Lefkoşa’da düzenlediği basın toplantısında 5G teknolojisinin detaylarını paylaştı.

Toplantıda ilk olarak KKTCELL Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, 5G teknolojisine ilişkin sunum yaptı.

Küçüközdemir: “90 bin haneye 30 megabite kadar hizmet verebileceğiz”

KKTCELL Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, Turkcell Grubu’nun Kıbrıs’taki 27 yıllık serüvenini anlatarak konuşmasına başladı. Bu sürede ülkeye 307 milyon dolar altyapı yatırımı yaptıklarını aktaran Küçüközdemir, yürüttükleri projeleri ile sosyal sorumluluk projelerini de anlattı

2023 yılında 4,5G’nin lansmanını yaptıklarını ve aynı tarihte 5G’nin lisansını aldıklarını belirten Küçüközdemir, 5G’nin 2028 yılında hayata geçmesinin planlandığını ancak bunun 2026 yılına çekildiğini kaydetti. Küçüközdemir, 15 Kasım’da ülkedeki iki operatörün de 5G’ye geçeceğini anımsattı.

5G ile daha yüksek hız, daha düşük gecikme süresi ve daha güçlü bağlantı kapasitesinin mümkün olacağını söyleyen Küçüközdemir, bu yönde yaptıkları testlerden örnekler verdi.

Ülkede en fazla istasyona sahip operatör olduklarını anlatan Küçüközdemir, bugün 90 bin haneye 30 megabite kadar hizmet verebileceklerini söyledi.

5G Superbox paketleri hakkında bilgi veren Küçüközdemir, ev internetinde çığır açan bir hizmet sunacaklarını belirtti. “Mesh” teknolojisinden de bahseden Küçüközdemir, bunun evin her yerinden iyi internet hizmeti alınmasını sağlayacağını anlattı.

5G’nin Mobilde ise mobil paketinin beş katına çıkacağını belirten Küçüközdemir, ülkede cep telefonlarının 5G’ye uyumluluk oranının yüzde 60 olduğunu aktardı. Küçüközdemir, 5G uyumlu cihaz kampanyaları yapacaklarını da ekledi. Küçüközdemir, 5G teknolojisinin kurumsal kullanımdaki önemine de vurgu yaptı.

Küçüközdemir, SuperboxGO, VoWifi, Single Number gibi KKTCELL’in yakında sunacağı ürün ve hizmetlerle ilgili bilgi de verdi.

Küçüközdemir’in konuşmasının ardından ülkenin farklı noktalarından 5G hızının test edildiği videolar gösterildi. Son olarak ise Turkcell Deneyim Evi’ne 5G teknolojisi ile canlı bağlantı yapıldı.

Haber: Filiz Seyis / Fotoğraf: Süleyman Önal (Tak)