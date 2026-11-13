Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), 70’inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Hidden Garden’da düzenlenen 70’inci yıl resepsiyonuna bazı milletvekilleri, belediye başkanları, adaylar, sendika ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile KTAMS yöneticileri ve üyeleri katıldı.

Açılış konuşmasını KTAMS Başkanı Serman Yiğit’in yaptığı etkinlikte, sendikanın mücadele tarihiyle ilgili bir sinevizyon gösterisi izlendi. KTAMS marşının da ilk kez seslendirildiği etkinlik, müzik dinletisi ve kokteyl ile devam etti.

Yiğit: “KTAMS, bir tabela sendikası değildir”

KTAMS Başkanı Serman Yiğit, konuşmasına, sendikanın 1956’dan günümüze ulaşmasında ve örgütlü yapısının güçlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek başladı.

Sendikanın eski genel başkanı Güven Bengihan’ın milletvekili adayı olarak yeni bir yola çıktığını kaydeden Yiğit, kendisine başarılar dileyerek, “Birlikte verdiğimiz mücadelenin ve değerlerin her bir noktasını Meclis'te aynı şekilde temsilcisi olacaktır.” dedi.

KTAMS’ın bir “tabela sendikası” olmadığını vurgulayan Yiğit, sendikanın kurumsal yapısı ve işlevliğiyle toplumun her kesimine katkı sağlamaya çalışan dinamik bir yapı olduğunu dile getirdi.

Yiğit, KTAMS’ın kamu emekçilerin sesi, demokrasinin yılmaz bekçisi, özel sektör çalışanları ile asgari ücretlinin umudu olduğunu ifade etti.

KTAMS’ın Göç Yasası’ndaki adaletsizliklerin, haksızlıkların ve hukuksuz istihdamların karşısında olduğunu belirten Yiğit, sendikanın sadece kamu çalışanlarının maaş ve özlük hakları noktasında mücadele etmediğini, toplumsal her alandaki sorunu dile getiren bir yapısı olduğunu dile getirdi.

KTAMS’ın 4 binden fazla üye sayısıyla ülke genelindeki en büyük sendika olduğunu kaydeden Yiğit, sendikanın bakanlıkların ve bakanlıklara bağlı dairelerin, kurum ve kuruluşların yüzde 90’nında yetkili olduğunu ifade etti.

“Seçim sonrasında hangi hükümet kurulursa kurulsun, hassasiyet göstereceğimiz önemli konular var. Özellikle hayat pahalılığı ödeneği sendikamız açısından tartışma konusu değildir ve olmayacaktır.” diyen Yiğit, Göç Yasası ile 2008 sonrası işe başlayanların haklarına ilişkin mücadelelerini kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.

Haber: Mehmet Kara / Fotoğraf: Erol Uysal

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