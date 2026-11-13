Kanatlı: “Gümrük çalışanlarının talepleri hükümet programlarında yer almalı”

Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen) Başkanı Ediz Kanatlı, siyasi partilere, gümrük çalışanlarının sorunlarına ilişkin görüşlerini ve çözüm önerilerini ortaya koyma çağrısında bulundu.

Kanatlı yaptığı yazılı açıklamada, Gümrük ve Rüsumat Dairesi’nin, ülke ekonomisinin korunması, kamu gelirlerinin güvence altına alınması, kaçakçılıkla mücadele ve sınır güvenliğinin sağlanması açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirtti.

Devlete önemli gelir sağlayan bu kurumun görevlerini etkin, güvenli ve kesintisiz biçimde yerine getirebilmesi için hem kurumsal ihtiyaçların karşılanması hem de çalışanların haklarının korunması gerektiğini ifade eden Kanatlı, yeni dönemde sorunlara kalıcı çözümler üretilmesini ve öncelikli taleplerinin hükümet programlarında yer alarak, somut adımlarla hayata geçirilmesini talep etti.

Hava ve deniz limanları ile geçiş noktalarında yaşanan altyapı, fiziki koşullar ve güvenlik sorunlarının kalıcı biçimde çözülmesi gerektiğini belirten Kanatlı, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmeleri doğrultusunda, insan onuruna yakışır çalışma koşulları ve yaşam alanları sağlanması gerektiğini ifade etti.

Limanların özelleştirilmesine, işletme haklarının devrine yönelik girişimlerin durdurulmasını ve limanların özerk, şeffaf ve güçlü bir kamu işletmeciliği anlayışıyla geliştirilmesini talep eden Kanatlı, teknolojik altyapının güçlendirilmesini, eksik ekipmanların tamamlanmasını ve gümrük işlemlerinin çağdaş uygulamalarla uyumlu hâle getirilmesini istedi.

Ek çalışma ödeneklerinin yasal süreler içerisinde ve düzenli biçimde ödenmesini de talep eden Ediz Kanatlı, 47/2010 ve 7/1979 sayılı yasalar kapsamında çalışanlar arasında ortaya çıkan özlük hakları, maaş ve diğer mali hak farklılıklarının değerlendirilmesini, eşitsizlik yaratan düzenlemelerin giderilmesini ve gerekli yasal değişikliklerin ilgili sendikalarla istişare edilerek yapılmasını istedi.

Özel sektör emekçilerinin haklarının korunması adına, sendikalaşma koşullarının oluşması için yasal düzenlemeler yapılması gerektiğini belirten Kanatlı, “Ticaret Odası’na kayıtlı olmayan bir iş yeri nasıl ticaret yapamıyorsa, sendikalaşma kültürünün gelişmesi için de sendikasız işçi çalıştırma yasaklanmalıdır. Bu uygulama hem emekçiye güvence getirecek hem de kaçak işgücünün önüne geçecektir” dedi.

Kanatlı, bu taleplerin seçim döneminde verilen sözlerle sınırlı kalmamasını, yeni dönemde somut politikalara, bütçelenmiş yatırımlara ve kalıcı çözümlere dönüştürülmesini istedi.