Hava parçalı ve az bulutlu olacak

Meteoroloji Dairesinin tahminine göre, hava parçalı bulutlu veya az bulutlu olacak; sıcaklık 23-26 derece civarında seyredecek.

Dairenin 14-20 Kasım tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava hafta boyunca hava parçalı ve çok bulutlu, bazı günlerde ise parçalı az bulutlu geçecek. Yarın ve pazar yer yer sis bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde 23-26 , sahillerde 22-25 ; en düşük hava sıcaklığı ise iç kesimlerde 9-12 , sahillerde 14-17 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk yarısında Kuzeyli, ikinci yarısında ise güney ve batı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.