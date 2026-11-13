Mantar toplamaya giden Kıbrıslı Türk, dağlık bölgede kayboldu

Baf bölgesinde, Sedir Vadisi'ndeki “Konizi” mevkiinde mantar toplamak için dağlık alana giden 60 yaşındaki Kıbrıslı Türk Coşkun Akkan kayboldu. Dün öğleden sonra saat 14.30 sıralarında kaybolduğu yönünde polise bilgi ulaşmasının ardından bölgede arama kurtarma operasyonu başlatıldı.

Kampos Polis Karakolu, Sivil Savunma, Orman Dairesi ve ETEA'nın da aralarında bulunduğu gönüllü ekiplerden yaklaşık 30 kişi arama çalışmalarına katıldı. Zorlu arazi koşulları nedeniyle güçlükle sürdürülen çalışmalarda termal kameralar ve insansız hava araçları (drone) kullanıldı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte hava araçları da aramalara katılırken, iz takip köpekleri de çalışmalara destek verdi.

Polis halktan yardım istedi

Polis, Coşkun Akkan'ın bulunmasına yardımcı olabilecek bilgisi olanların yetkililerle iletişime geçmesi çağrısında bulundu.

Yaklaşık 1,84 metre boyunda, kısa beyaz saçlı ve gür beyaz sakallı olduğu belirtilen Akkan'ın kaybolduğu sırada beyaz tişört, kalın mor kareli gömlek, siyah-beyaz açık renkli kot pantolon ve kısa bot giydiği bildirildi.

Coşkun hakkında bilgi sahibi olanların 22820956 numaralı Kampos Polis Karakolu'na, en yakın polis karakoluna veya 1460 numaralı Vatandaş İhbar Hattı'na ulaşmaları istendi.