Serap ŞAHİN

Girne açıklarında meydana gelen Filo Jet faciasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan gemi kaptanı, kaptan yardımcısı, 6 mürettebat ve Filo Denizcilik direktörü yeniden mahkemeye çıkarıldı.

“Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme” suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan zanlıların, soruşturma kapsamında 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verildi.

Polis, VDR cihazının incelemesinin tamamlandığını, cihazın belirli tarihlerde kayıt yapmadığını ve arıza kaydı yapamadığının tespit edildiğini açıkladı. Polis, geminin batmasına ön kızağın kırılmasının neden olmuş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu, batış nedenine ilişkin nihai raporun beklendiğini belirtti. Bazı mürettebatın görevlerinin henüz netleştirilemediğini de aktaran polis, soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Öte yandan zanlıların avukatı ve polis arasında dikkat çeken bir diyalog da yaşandı. Mahkemede avukatın, “Siz bu insanların hücrede tahkikatınızın bitmesini beklediğinin farkında mısınız?” sorusuna polis, “Siz de olayın vahametinin farkında mısınız?” yanıtını verdi.

“Anni Asel Hilaloğlu için arama çalışmaları sürüyor”

Mahkemede soruşturmaya ilişkin detayları aktaran Müfettiş Muavini Mehmet Mannaş, faciada kaybolan 3 yaşındaki Anni Asel Hilaloğlu için arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Mannaş, zanlı 3 olarak belirtilen kaptan yardımcısının hastaneye götürülerek kontrolden geçirildiğini söyledi.

“Mürettebatın görevleri araştırılıyor”

Bazı mürettebatın gemideki görevlerinin henüz netlik kazanmadığını belirten Mannaş, bu konuda belge talep edileceğini ve mürettebatın görevlerinin tespit edilmesinin ardından suçlamaların buna göre yöneltileceğini aktardı.

Türk Loydu'ndan gelen raporların incelenmeye devam ettiğini ifade eden Mannaş, VDR cihazındaki kayıtların incelenmesinin tamamlandığını ve Polis Genel Müdürlüğü tarafından nihai rapor hazırlanacağını söyledi.

“VDR cihazının arıza kaydı yapamadığı tespit edildi”

Mannaş, VDR cihazının 22 Haziran ile 26 Ağustos tarihleri arasında kayıt yaptığının tespit edildiğini, ancak 31 Temmuz-5 Ağustos ve 8-16 Ağustos tarihleri arasında kayıt yapmadığının belirlendiğini açıkladı.

VDR incelemesinin tamamlandığını belirten Mannaş, cihazın arıza kaydı yapamadığının da tespit edildiğini kaydetti.

“Geminin batış nedenine ilişkin nihai rapor çıkacak”

Geminin batış nedenine ilişkin polis soruşturmasının sürdüğünü belirten Mannaş, ön kızağın kırılmış olmasının geminin batmasına neden olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu söyledi.

Mannaş, geminin batış nedenine ilişkin nihai raporun hazırlanacağını belirtti.

Mahkemede zanıların avukatı Bahar Ersözer ile polis arasında dikkat çeken bir diyalog da yaşandı.

Avukat, polise, “Siz bu insanların hücrede tahkikatınızın bitmesini beklediğinin farkında mısınız?” diye sordu.

Müfettiş Muavini Mehmet Mannaş ise avukata, “Siz de olayın vahametinin farkında mısınız?” yanıtını verdi.