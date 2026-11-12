Flamingolar bu yıl erken geldi

Flamingoların, bu yıl Larnaka’daki Tuz Gölü’ne her zamankinden erken geldiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, ilk flamingoların yaklaşık 1 ay önce gelmeye başladığını, ancak son yağışların, göldeki flamingoların sayısını artırdığını yazdı.

Haberde, Tuz Gölü’nü ziyaret eden flamingoların, dünyadaki en büyük 6 flamingo türünden biri olduğu ifade edildi.

Baf’ın ünlü pelikanı “Kokos”a arkadaş geldi

Öte yandan Politis gazetesi de Baf’ın sembollerinden pelikan Kokos'a arkadaş geldiğini yazdı.

Gazete, Afrika’dan getirtilen 9-10 aylık pelikana “Chris” adı verildiğini ve ikilinin, Baf Limanı’nda büyük ilgi gördüğünü kaydetti.