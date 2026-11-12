Creditwest Bank çalışanlarına gişe ve cari operasyon eğitimi

Creditwest Bank, şube operasyonlarında görev yapan çalışanlarına yönelik Gişe ve Cari Operasyon Eğitimi düzenledi. Lefkoşa Concorde Tower Hotel’de gerçekleştirilen eğitime, bankanın farklı şubelerinde cari operasyon ve gişe birimlerinde görev yapan toplam 60 çalışan katıldı. Eğitim, Teftiş Kurulu Başkanı Okan Gökalp tarafından verildi.

Eğitim programında işlem güvenliği, nakit ve kasa yönetimi, sayım ve mutabakat süreçleri ile ATM ve kart işlemlerine ilişkin kontrol uygulamaları ele alındı. Günlük operasyonlarda karşılaşılabilecek durumlar örnekler üzerinden değerlendirilirken operasyonel risklerin önlenmesi ve işlemlerin banka prosedürlerine uygun yürütülmesine yönelik bilgiler paylaşıldı.

Programda ayrıca gişe ve cari operasyon ekiplerinin görev ve sorumlulukları ile kontrol süreçlerinde birimler arası iş birliğinin önemi üzerinde duruldu. İşlem öncesi doğrulama aşamasından gün sonu kontrollerine kadar dikkat edilmesi gereken uygulamalar katılımcılara aktarıldı.

Şahin Pekel: “Mesleki gelişimi destekleyen eğitimlerimiz devam edecek”

Creditwest Bank Genel Müdür Yardımcısı Şahin Pekel, eğitim programına ilişkin açıklamasında, şubelerde sunulan hizmetlerin çalışanların bilgi ve yetkinlikleriyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti.

Pekel, “Şubelerimizde sunduğumuz güvenilir ve kaliteli hizmetin temelinde çalışanlarımızın bilgi ve yetkinliği bulunuyor. Mesleki eğitimlerle ekiplerimizin gelişimini desteklerken günlük uygulamalarda ortak bir yaklaşımın güçlenmesini de hedefliyoruz. Çalışanlarımızın mesleki gelişimine katkı sağlayan eğitim programlarımıza önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz” dedi.