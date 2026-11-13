‘20 Kasım Çocuk Hakları Günü’ sanat ve spor etkinlikleriyle kutlanıyor

Girne Belediyesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında etkinlikler düzenliyor. Etkinlikler, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Girne Belediyesi Zeytinlik Kent Evi’nde gerçekleştirilecek.

Program kapsamında saat 11:00’de çocuk pilatesi, 13:00 -15:00 saatleri arasında ise seramik, ebru ve resim çalışmalarını içeren sanat atölyesi yer alacak. Çocuklar, sporun ve sanatın farklı alanlarını deneyimleyerek birlikte üretmenin ve paylaşmanın keyfini yaşayacak.

“Her çocuk sanata ve spora özgürce erişebilmelidir!” anlayışıyla hazırlanan etkinliklerle çocukların yaratıcılıklarını geliştirmeleri, hareket etmeleri ve sosyal yaşama katılmaları destekleniyor.

Katılımın ücretsiz olduğu ve yaş sınırının bulunmadığı etkinlikler hakkında bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyenler 0533 879 95 95 numaralı telefondan iletişime geçebilir.