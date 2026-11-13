“Beyarmudu’nda insana saygı, herkese hizmet kazanacak”

CTP Mağusa İlçesi’nden Çayönü ve Güvercinlik’e ziyaret

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçesi, Çayönü ve Güvercinlik köylerini ziyaret ederek yurttaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlere milletvekilleri, belediye meclis üyeleri, adaylar ve CTP’nin desteklediği Beyarmudu Belediyesi bağımsız belediye başkan adayı Ahmet Zort da katıldı. Ziyaretlerde, CTP’nin hükümet programında yer alan ekonomi, üretim, sosyal yaşam ve eğitim konuları ele alındı. Ahmet Zort ise yerel yönetim vizyonunu bölge halkıyla paylaşma fırsatı yakaladı.

“İnsana saygı, herkese hizmet kazanacak”

CTP’nin desteklediği Beyarmudu Belediyesi bağımsız belediye başkan adayı Ahmet Zort ziyaretlerde projelerini paylaşarak “Beyarmudu’nda İnsana saygı, herkese hizmet kazanacak. Bizim tek bağlılığımız hizmet anlayışımızdır. Kim hangi görüşe sahip olursa olsun bu bölgenin her insanı bizim için eşittir ve herkese eşit hizmet götüreceğiz” şeklinde konuştu.

“Halkla birlikte şekillendireceğiz”

CTP heyeti ise hükümete gelmeleri halinde halkla iç içe olmaya devam edeceklerini ve köy ziyaretlerini sürdüreceklerini belirtti. CTP hükümeti döneminde hayata geçirilecek projelerin halkla birlikte şekillendirileceğini ve karşılıklı değerlendirmeler yapılacağını dile getirdi.

Güvercinlik ve Çayönü sakinleri de özellikle iskan ve işsizlik konularındaki sorunlarını dile getirdi. Hükümetin tarım politikalarını eleştiren yurttaşlar, sorunların çözümüne ilişkin görüş ve önerilerini de paylaştı. Yurttaşlar, CTP’nin politikalarına tam destek verdiklerini belirterek partiye yönelik beklentilerinin oldukça yüksek olduğunu ifade etti.