Suça sürüklenen gençlerin topluma kazandırılması rehabilitasyon ve meslek edindirme programı başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi ile Esnaf ve Zanaatkârlar Odası arasında imzalanan protokol çerçevesinde, cezaevinde bulunan suça sürüklenmiş genç erişkinlerin rehabilitasyonu ve meslek edinerek topluma kazandırılmaları amacıyla başlatılan program kapsamında eğitimlere başlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından verilen bilgiye göre, bir yıl sürmesi öngörülen programın ilk aşamasında, iki ay boyunca Sosyal Hizmetler Dairesi uzmanları tarafından rehabilitasyon eğitimleri verilecek. Programın bu kapsamındaki ilk oturumu, “Empati ve Öfke” konusuyla gerçekleştirildi. İlk eğitimi Buse Erzeybek verdi.

Programın ikinci aşamasında ise Esnaf ve Zanaatkârlar Odası tarafından üç ay boyunca meslek edindirme eğitimleri düzenlenecek. Bu kapsamda gençlere marangozluk ve elektronik alanlarında mesleki eğitim verilerek iş hayatına hazırlanacak.

Gençlerin yeniden suça sürüklenmelerinin önüne geçilmesi ve topluma kazandırılmaları amacıyla yürütülen program kapsamında, Esnaf ve Zanaatkârlar Odası gençlerin istihdam edilmelerine yönelik iş bulma konusunda da destek sağlayacak. İşe yerleştirilen gençlerin çalışma hayatına katılımlarını teşvik etmek amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ilk üç yıl boyunca prim desteği verilecek.

Programla, gençlerin sosyal ve psikolojik yönden güçlendirilmeleri, meslek sahibi olmaları ve ekonomik bağımsızlıklarını kazanarak topluma yeniden kazandırılmaları hedefleniyor.

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