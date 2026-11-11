Safir Serisi’nin görkemli “Son” tanıtım gecesi gerçekleşti

Kıbrıslı yazar ve ressam Kemal B. Caymaz’ın yazıp resimlediği, Kıbrıs’ın ilk fantastik roman serisi Safir, 7 Kasım 2026 Cumartesi akşamı Lefkoşa Bedesten’de gerçekleştirilen “SON” kitap tanıtımı ve sergisiyle on yıllık serüvenine unutulmaz bir final yaptı.

Kıbrıs’ın tarihinden, mitolojisinden, kültürel mirasından ve coğrafyasından beslenen üç kitaplık fantastik serinin son halkası “Çobanyıldızı Krallığı”, sanat ve edebiyat dünyasını bir araya getiren özel bir geceyle okuyucularıyla buluştu.

Tarihi Bedesten’in büyüleyici atmosferinde düzenlenen etkinlikte, Safir evreninin fantastik karakterleri, görsel tasarımlar ve kitaptan ilham alınarak hazırlanan sanat eserleri ziyaretçileri karşıladı. Serinin on yıllık yolculuğuna tanıklık eden gece, farklı sanat disiplinlerini buluşturan kapsamlı bir kültür ve sanat etkinliğine dönüştü.

On yıl önce başladığı yerde görkemli final

2016 yılında İstanbul’da yayımlanan “Müjdelenen Zaman” ile başlayan Safir Serisi, 2020 yılında yayımlanan “Yegâne Aşk” ve 2025 yılında okuyucularla buluşan “Çobanyıldızı Krallığı” ile tamamlandı.

Serinin ilk tanıtımının da on yıl önce Lefkoşa Bedesten’de gerçekleştirilmiş olması, final gecesine ayrı bir anlam kazandırdı.

Gecede konuşan yazar Kemal B. Caymaz, Safir’in kendisi için yalnızca bir roman serisi olmadığını, yaşamının önemli bir dönemine eşlik eden büyük bir hayal olduğunu vurguladı.

Caymaz, konuşmasında şu sözlere yer verdi:

“Safir Serisi’nin yolculuğu bundan tam 10 yıl önce, burada, Lefkoşa Bedesten’de başladı. Bu akşam hepimiz için bu uzun yolculuğun son durağı.”

Kıbrıs’ın kültürel mirasını fantastik edebiyatla buluşturma düşüncesinin çocukluk yıllarına uzandığını anlatan Caymaz, şu ifadeleri kullandı:

“Biz yıllarca başka coğrafyaların kalelerini, krallarını, kraliçelerini ve efsanelerini okuduk. Ben ise çocukluğumdan beri hep şunu düşündüm: Neden bizim dağlarımızın ardında da fantastik bir krallığımız olmasın?”

St. Hilarion, Beşparmak Dağları, Buffavento, Salamis, Soli ve Trodos gibi Kıbrıs’ın tarihi ve coğrafi değerlerinin fantastik bir evrenin parçasına dönüşmesiyle ortaya çıkan Safir Serisi, zaman içerisinde İngilizce ve Rusça çevirileri, sesli kitabıyla farklı alanlara taşındı.

“Ben hâlâ peri masallarına inanıyorum”

Konuşmasının en duygusal bölümünde karakterlerine veda etmenin zorluğundan söz eden Caymaz, on yıllık yazarlık serüveninin kendi yaşamındaki değişimlerle birlikte ilerlediğini ifade etti.

“Bu kitabı yazarken benim için en zor şey hikâyeyi bitirmek değildi, karakterlerime veda etmekti. Çünkü ben büyürken onlar da büyüdü. Ben değişirken onlar da değişti.”

Caymaz, aradan geçen yıllara rağmen hayal gücüne ve Kıbrıs’tan dünyaya anlatılabilecek hikâyelerin gücüne olan inancını koruduğunu belirterek şöyle devam etti:

“Ben hâlâ peri masallarına inanıyorum. Hâlâ bu küçücük adadan dünyaya anlatılabilecek çok büyük hikâyeler olduğuna inanıyorum.”

Yazar, konuşmasını Safir’in karakterlerini ve hikâyesini okuyucularına emanet ettiği şu sözlerle tamamladı:

“Ben Prens Safir’i, Çobanyıldızı Krallığı’nı ve bütün bu karakterleri on yıl boyunca kalbimde taşıdım. Şimdi onları size emanet ediyorum. Umarım yıllar sonra Safir denildiğinde yalnızca üç fantastik roman değil, Kıbrıs’tan doğmuş bir efsane hatırlanır.”

Kansu: “Safir, insanlığı barışı kucaklamaya çağırıyor”

Gecede konuşma yapan şair ve yazar Mehmet Kansu ise Kemal B. Caymaz’ın fantastik edebiyat aracılığıyla oluşturduğu dünyayı, evrensel barış ve insanlık değerleri üzerinden değerlendirdi.

Caymaz’ın resim, edebiyat ve hayal gücünü bir araya getiren üretimlerine dikkat çeken Kansu, Safir Serisi’nin yalnızca fantastik bir anlatı olmadığını, çağımızın savaşlarına, çatışmalarına ve toplumsal bunalımlarına karşı barışçıl bir dünyanın mümkün olduğunu hatırlatan sanatsal bir çağrı niteliği taşıdığını belirtti.

Kansu konuşmasında, “Safir, toplumumuza ve tüm insanlığa, masmavi bir gökyüzü aydınlığı için, barışı kucaklamaya çağırıyor” ifadelerini kullandı.

Kemal B. Caymaz’ın epik fantastik romanıyla okurlarını meleklerin renkli kanatları altında, yıldızlara ve büyülü dünyalara uzanan bir yolculuğa davet ettiğini belirten Kansu, sanatçının edebiyat ve resim alanındaki üretimlerini de takdirle değerlendirdi.

Safir’in fantastik dünyası sanat eserlerine dönüştü

Gecenin en dikkat çekici bölümlerinden biri, Kıbrıs Kâğıt Sanatçıları Derneği üyelerinin “Çobanyıldızı Krallığı” kitabından ilham alarak hazırladıkları özel sergi oldu.

Farklı kuşaklardan sanatçıların el yapımı kâğıt ve çeşitli sanatsal tekniklerle oluşturdukları eserler, Safir evreninin karakterlerini, mitolojik anlatılarını ve fantastik atmosferini özgün yorumlarla sanatseverlerin karşısına çıkardı.

Sergide Bahire Deniz, Devrim Tayanç Malyalızade, Ebru Kırmızı, Eser Keçeci, Fatma Özok, Giovanna Fregni, Gökçe Keçeci, Gonca Akbudak, Hanım Taghiyeva, Heidi Trautmann, İmge Tonyalı, İnci Kansu, İsmet Tatar, Kemal B. Caymaz, Merve Bilgiç, Mine Korudağ, Mustafa Öztunç, Necla Ecem Kızıl, Özge Yücesoy, Özlem Kul Durmaz, Raif Kızıl, Rana Özdoğa, Tülay Pirgalıoğlu ve Zehra Başaran’ın eserleri yer aldı.

Tarihi Bedesten’in mimarisiyle bütünleşen sergi, edebiyat ve plastik sanatların bir araya geldiği disiplinlerarası bir buluşma sundu.

“Çobanyıldızı Krallığı” sergisi, 12 Kasım 2026 tarihine kadar her gün 10.00–18.00 saatleri arasında Lefkoşa Bedesten’de ziyaret edilebilecek.

Edebiyat, müzik ve moda aynı gecede buluştu

Safir Serisi’nin final gecesi, farklı sanat disiplinlerinin bir araya gelmesiyle de öne çıktı.

Etkinlik kapsamında Lefkoşa Belediye Orkestrası Yaylı Trio dinletisi geceye müzikal bir boyut kazandırırken, Safir’in fantastik dünyasını yansıtan karakter tasarımları ve sergi düzenlemeleri ziyaretçilere görsel bir deneyim sundu.

Gecenin kırmızı halı bölümünde ise moda ve edebiyat arasında özel bir iş birliği gerçekleştirildi. Kemal B. Caymaz, genç Kıbrıslı moda tasarımcısı Doren Erişmen tarafından final gecesine özel olarak hazırlanan takım elbiseleriyle konukları karşıladı.

Safir Serisi’nin karakter maketlerinin çizimlerini hazırlayan sanatçı Hanım Taghiyeva’nın çalışmaları da etkinliğin görsel dünyasına katkı sağladı.

Görkemli geceye geniş kurumsal destek

Safir Serisi’nin onuncu yılını ve final kitabını taçlandıran etkinliğin ana sponsorluğunu Kıbrıs Amerikan Üniversitesi üstlendi.

Geceye ayrıca KKTC Kültür Dairesi Müdürlüğü, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRT), Lefkoşa Türk Belediyesi, CityMall, Kıbrıs Kâğıt Sanatçıları Derneği, Telsim Vodafone Grup Şirketi ve Işık Kitabevi katkı sağladı.

Bir roman serisinden Kıbrıs’ın fantastik mirasına

Safir Serisi, 2016 yılında başlayan yolculuğunda Kıbrıs’ın tarihi mekânlarını, efsanelerini, mitolojik unsurlarını ve kültürel zenginliğini özgün bir fantastik dünyada bir araya getirdi.

Kral ve kraliçelerin, prens ve prenseslerin, cinlerin, perilerin, ejderhaların ve büyülü krallıkların yer aldığı bu evren, Kıbrıs coğrafyasını epik fantastik edebiyatın merkezine taşıdı.

On yıl önce bir yazarın hayaliyle başlayan hikâye, üç roman, çok sayıda illüstrasyon, farklı dillere yapılan çeviriler ve sanat projeleriyle genişleyerek Kıbrıs’ın edebiyat ve sanat yaşamında kendine özgü bir yer edindi.

7 Kasım 2026 gecesi Lefkoşa Bedesten’de gerçekleşen görkemli final, yalnızca Safir Serisi’nin son kitabının tanıtımı değil, on yıllık bir hayalin sanatla, edebiyatla ve okuyucularıyla birlikte kutlandığı özel bir buluşma olarak hafızalarda yerini aldı.