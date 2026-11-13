Mine Balman’ın “Şimdi: Kıbrıs’ta Uzlaşmayı Tasarlamak” adlı kitabının tanıtımı, 17 Kasım’da gerçekleştirilecek

Kıbrıs’ta barış inşası ve toplumlar arası uzlaşma alanında çalışmalar yürüten, Kayıp Şahıslar Komitesi’nde 14 yıl görev alan ve belgesel çalışmaları bulunan Mine Balman’ın “Şimdi: Kıbrıs’ta Uzlaşmayı Tasarlamak” adlı kitabının tanıtımı, 17 Kasım Salı günü saat 17.00’de Rüstem Kitabevi’nde gerçekleştirilecek.

Türkçe ve İngilizce yayımlanan kitap, siyasi bir çözümü beklerken toplumlar arasında güvenin ve ortak bir geleceğin temellerinin bugünden nasıl güçlendirilebileceğini ele alıyor; çözüm öncesinde, geçiş sürecinde ve sonrasında işleyecek somut bir uzlaşma altyapısı öneriyor.

Etkinlikte PRIO Kıbrıs Merkezi araştırmacısı Mete Hatay, akademisyen Prof. Dr. Dilek Latif ve İki Toplumlu Kayıp Yakınları ve Savaş Mağdurları Derneği’nden Erbay Akansoy, geçmişle yüzleşme, güvenin güçlendirilmesi ve ortak bir geleceğin kurulması üzerine değerlendirmelerde bulunacak.