FODOS, Bursa’ya fotoğraf ve kültür gezisi gerçekleştirdi

Kıbrıs Fotoğraf Büyüsü Dostları Derneği (FODOS), Bursa ve çevresini kapsayan fotoğraf ve kültür gezisi düzenledi.

FODOS’tan yapılan açıklamaya göre, gezi kapsamında üyeler, Bursa'nın tarihî ve doğal güzelliklerini fotoğraflama fırsatı bulurken, Kıbrıs kültürünü tanıtan fotoğraf sunumlarıyla da kültürel paylaşımda bulundu.

Gezi programı çerçevesinde Bursa'nın yanı sıra İznik, Mudanya, Gölyazı ve Cumalıkızık ziyaret edildi. Bu bölgelerin tarihî dokusu, sanatsal zenginlikleri ve doğal güzellikleri FODOS üyelerinin objektiflerine yansıdı.

Bursa'nın doğal güzellikleri arasında yer alan Suuçtu ve Saitabat şelaleleri de gezi programında ziyaret edilen noktalar arasındaydı. Şelalelerin ve çevresindeki doğanın sunduğu görsel zenginlik, FODOS üyeleri tarafından fotoğraflanarak ölümsüzleştirildi.

Gezi kapsamında Bursa Görsel Kültür Derneği üyeleriyle de bir araya gelinerek dostluk ve iş birliği ilişkileri geliştirildi, gelecekte gerçekleştirilebilecek ortak projeler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Bursa Görsel Kültür Derneği'nin organizasyonuyla düzenlenen etkinlikte, fotoğrafseverlerle iki ayrı sunum paylaşıldı. Gazimağusa'nın tarihî dokusunu ve mimari zenginliğini yansıtan “Taşlara İşlenmiş Tarih” başlıklı fotoğraf sunumunun yanı sıra Kıbrıs kültürünü konu alan fotoğraf sunumu da katılımcıların beğenisine sunuldu.

Mağusa'da faaliyetlerini sürdüren FODOS, üyelerinin fotoğraf alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirmeyi; düzenlediği eğitimler, uygulamalı çalışmalar ve kültür gezileriyle fotoğraf sanatına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Derneğin etkinlik ve çalışmaları, Instagram hesabı fotografbuyusudostlaridernegi ve Facebook sayfası üzerinden takip edilebiliyor.