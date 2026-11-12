5. Çocuk Hakları Festivali, cumartesi Lefkoşa Kızılbaş Parkı’nda

5. Çocuk Hakları Festivali, “Hak ediyorum! Hak istiyorum!” sloganıyla 21 Kasım Cumartesi 14.00’te Lefkoşa Kızılbaş Parkı’nda gerçekleştiriliyor.

SOS Çocukköyü Derneği’nden verilen bilgiye göre, dernek tarafından düzenlenecek festival, çocukların hakları ve sorumlulukları konusunda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla geleneksel hale gelerek bu yıl beşinci kez düzenleniyor.

Festivalde; SOS Dans Grubu, Lefkoşa Belediye Orkestrası Çocuk ve Çok Sesli Gençlik Korosu, Chor All Vocal Studio, Nev Cocuk Fitness, KKTC Cimnastik Federasyonu ekipleri gösteriler yapacak.

Etkinlik boyunca Radyo Juke ekibinin performansı, HASDER ile “Uçurtma ve Markutti Etkinliği”, Candela Robotic ekibiyle “Robotik Kodlama ve yapay zekâ eğitimleri”, sürpriz oyunlar, survivor parkuru, mini futbol alanı, Okul Öncesi Eğitim Derneği ile “Hak ve Sorumluluklar Atölyesi” ve geleneksel çocuk oyunları yer alacak.

Tüm halkın katılımına açık ve ücretsiz olan festival, çocukların sesini duyurmayı, haklarını eğlenceli bir ortamda öğrenmelerini ve kutlamalarını hedefliyor.