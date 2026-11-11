Rüya Taner, Almanya'da resital verdi

Konser Piyanisti Rüya Taner, Almanya'da Clavierfestival’de “Asya’nın Tatlı Suları (Sweet Waters of Asia)” adlı resital verdi.

Taner, 8 Kasım tarihinde Almanya’nın Päwesin bölgesinde düzenlenen Clavierfestival 2026 kapsamında sahne aldı.

31 Ekim–8 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen festivalin dördüncü ve son konserinde sahne alan Taner, İpek Yolu’nun kültürel ve müzikal mirasından ilham alan özel repertuvarını müzikseverlerle buluşturdu.

Rusya’dan Türkiye’ye, Kafkaslar’dan Orta Asya’ya uzanan müzikal bir yolculuk sunan programda, Glinka ve Borodin gibi bestecilerin eserlerinin yanı sıra farklı kültürlerin müzikal zenginliğini yansıtan seçkin piyano eserleri yer aldı.

Uluslararası konser turnesine devam eden Rüya Taner, Almanya’daki resitalinin ardından yarın Ankara’da TRT Radyo konseri, 15 Kasım’da Adana’da ve 22 Kasım’da İtalya’da müzikseverlerle buluşacak.