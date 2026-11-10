“Arty Art Space” sanat merkezi cuma günü 21 sanatçının katılacağı karma sergiyle açılacak

“Arty Art Space”in, 21 sanatçının resim, seramik ve heykel işlerinden oluşan karma sergisiyle birlikte açılışı cuma günü saat 16.00’da Lefkoşa Esnaf ve Zanaatkârlar Sanayi Sitesi 8 numarada olacak.

Temel vizyonu; plastik sanatlar, seramik ve performans sanatları alanlarında, amatör ve profesyonel sanatseverlere üretim yapabilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri ve sanatın farklı disiplinlerini deneyimleyebilecekleri atölye ve sergi ortamını sunmak olan Arty Art Space’in açılışıyla birlikte gerçekleşecek sergide şu sanatçıların eserlerine yer verilecek:

"Salih Mustafa Çizel (KKTC), Asef Ebrahimi (İran), Sveta Kostina (Rusya – KKTC), Ekaterina Shenayeva (Rusya), Ayşe Rabo (KKTC), Yasemin Bülent (KKTC), Ahmet Savaş Kale (KKTC), Ksenia Rai (Ukrayna), Alena Zaichenko (Rusya), Alisa Vyborova, Bedia Kale (KKTC), Ekaterina Sandulenko (Belarus), Burça Midilli (KKTC), Oktay Aksoy (KKTC), Mehmet Gündoğan (KKTC), Anastasiia Zozulia (Ukrayna), Darya Baibuz (Kazakistan), Tatsiana Reut (Ukrayna), Esra Uysal (Türkiye – KKTC), Ahmet Erman Karagöz (KKTC), Alina Kassymova (Kazakistan)".