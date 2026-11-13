“Her bir vaadimizin maliyet analizi yapıldı, hepsi adım adım hayata geçirilecek”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Dikmen Belediye Başkanı ve adayı Yüksel Çelebi ekibiyle birlikte halkla buluşarak yeni döneme ilişkin vizyonunu ve projelerini kamuoyuyla paylaştı. Düzenlenen aday tanıtım etkinliği yoğun katılımla gerçekleşirken, CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, milletvekilleri, belediye meclis üyeleri, adaylar partililer, bazı belediye başkanları ve çok sayıda yurttaş katıldı. Etkinlikte konuşan Mehmet Kale Kişi, “Dürüstlük bizim için bir seçim sloganı değildir. Dürüstlük bizim yönetim anlayışımızdır” dedi. Yüksel Çelebi ise Dikmen’in gelişimi ve bölge halkının ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini vurgulayarak yeni projelerini sundu.

Kişi: Yeni bir dönem başlıyor

CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi yaptığı konuşmada, Dikmen Belediyesi’nin ortaya koyduğu hizmet anlayışına dikkat çekerek, “Dikmen bölgesi her zaman CTP’nin onuru, gururu ve kalesi oldu. Çünkü burada çok büyük bir hizmet var. İnsana değer var” dedi. Merkezi hükümetin Dikmen’e yönelik tutumunu eleştiren Kişi, “Bu belediyeye merkezi hükümet düşman gibi davrandı. Ayrımcılık yaptı. Hizmetlerin ilerlemesini engellemeye kalktı. Ama şimdi yeni bir dönem başlıyor” diye konuştu. CTP’nin iktidarında yerel yönetimlerle merkezi hükümet arasındaki iş birliğinin güçleneceğini belirten Kişi, “Artık Dikmen’deki hizmetler başka bir seviyeye gelecek. Çünkü CTP Hükümeti, yerel Yönetimlerin arkasında ayırım yapmaksızın dağ gibi duracak” diyerek hem Dikmen’de hem de diğer belediyelerde hizmetlerin daha ileriye taşınacağını ifade etti.

“Dürüstlük bizim için bir seçim sloganı değil, yönetim anlayışıdır”

Ülkede son yedi yılda yaşananlara da işaret eden Kişi, “Çok kirli bir düzen yarattılar. Artık yurttaş devletine güvenemez hale geldi. Biz 7 yılı bize yaşatanlardan hesabını soracağız” şeklinde konuştu. Mehmet Kale Kişi, yeni dönemde hesap verebilirlik ve şeffaflığın esas alınacağını belirterek “Karanlıkta kalan dosyalar var, aydınlatılacak. Kamu kaynaklarının hesabı sorulacak. Kamunun malı kamu yararına kullanılacak. Hiç kimse de hukukun üstünde olmayacak” sözleriyle kamu kaynaklarının denetleneceğini ve belediyelerin bu kaynaklardan yararlanmasının sağlanacağını ifade etti. “Çünkü dürüstlük bizim için bir seçim sloganı değildir. Dürüstlük bizim yönetim anlayışımızdır” diye konuşmasını sürdüren Kişi, yeni dönemde bu anlayışla hareket edeceklerini vurguladı.

“Her bir vaadimizin maliyet analizi yapılmıştır”

Kişi, partisinin iktidar programının kapsamlı bir hazırlık sürecinin ürünü olduğunu vurgulayarak, “Karşımızdakilerle bizim iktidar programımız arasında çok önemli bir fark var. Bizim iktidar programımız 5 yıl bu ülkeyi yönetecek iktidar programıdır” dedi. CTP’nin seçim vaatlerinin gerçekçi ve uygulanabilir olduğunu belirten Kişi, “Her bir vaadimiz, her bir sözümüz ölçülmüştür, biçilmiştir. Maliyet analizleri yapılmıştır. Her biri yapılacak sözlerdir ve hepsi de adım adım yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

“Çocuklarımızı, yaşlılarımızı, özel gereksinimli bireylerimizi koruyacağız”

Konuşmasının sonunda “Ortak Gelecek” programının üç temel hedef üzerine kurulduğunu belirten Kişi bu hedefleri, “Yönetimde güven, güçlü ve sürdürülebilir bir ekonomi ve üretimde büyüme” olarak sıraladı. Eğitimden sosyal politikalara kadar kapsamlı bir hazırlık yaptıklarını vurgulayan Kişi, “Çağdaş, güçlü altyapısı olan bir eğitim programı hazırladık” ifadelerini kullandı. Kadınların ekonomik ve toplumsal yaşamda eşitliğini güçlendirmeye yönelik politikalar geliştirdiklerini belirten Kişi, “Çocuklarımızı, yaşlılarımızı, özel gereksinimli bireylerimizi koruyacağız. Bu bizim en öndeki politikalarımızdan biri olacak” diye konuştu. Ayrıca, gençlerin kendi ülkelerinde gelecek kurabilmelerini sağlamak amacıyla her alanda politikalar hazırladıklarını da ekledi. Halkın CTP’yi güçlü bir şekilde tek başına iktidara taşıyacağını söyleyen Kişi, “Sadece CTP’liler değil, yurdunu seven bütün insanları kucaklayacağız. Her insanın elini sıkacağız, her omuza dokunacağız ve CTP iktidarını anlatacağız” dedi.

Çelebi: Hizmet üretmeye devam edeceğiz

Dikmen Belediye Başkanı ve adayı Yüksel Çelebi, görev süresi boyunca hayata geçirdikleri projeleri anlatarak, “Bugün sizlerin karşısına verdiğimiz sözlerin tümünü yerine getirmenin mutluluğu, huzuru ve gururuyla çıktık”dedi. Dikmen’in yıllar içerisinde geçirdiği dönüşüme dikkat çeken Çelebi, “Hani Dikmen’i bir köy olarak aldık diye söyleriz ya, Dikmen artık bir kent. Hani Dikmen çöplüğünden dumanlar yükseliyordu göreve geldiğimizde. Şimdi Dikmen’in bahçelerinde güller açıyor” ifadelerini kullandı. Göreve geldikleri günden bu yana karşılaştıkları zorluklara rağmen hizmet üretmekten vazgeçmediklerini belirten Çelebi, “Ne söz verdiysek hepsini fazlasıyla yerine getirdik. Bahane üretmedik, hizmet ürettik” diye konuştu.

“İçme suyu hatlarının yüzde 98’ini yeniledik”

Hayata geçirilen yatırımlara değinen Çelebi, 2011 yılından bu yana 9 yeni içme suyu kuyusu açtıklarını, içme suyu hatlarının yüzde 98’ini yenilediklerini ve 500 tonluk su deposu inşa ettiklerini belirtti. “Dikmen’de bu sene bir dakika bile sular kesilmedi. Bu sizin vergilerinizi gününde ödemenizden kaynaklanır. Belediye idaresinin cesurca aldığı kararlardan kaynaklanır” diyen Çelebi, bölgedeki yolların yüzde 95’inden fazlasını asfaltladıklarını da sözlerine ekledi. Dikmen İlkokulu’na 6 yeni derslik kazandırdıklarını, park ve yeşil alanlar oluşturduklarını, Şirinevler’de altyapı ve çevre düzenlemelerini tamamladıklarını aktaran Çelebi, evde sağlık hizmetleri, fizyoterapi ve psikolojik destek uygulamalarıyla da vatandaşların yanında olduklarını vurguladı.

“Bölgemize yeni çocuk kreşi ve etüt merkezi kazandıracağız”

Yeni dönemde hayata geçirecekleri projeleri de açıklayan Çelebi, Dikmen’e yeni belediye hizmet binası, çocuk kreşi ve etüt merkezi kazandıracaklarını belirtti. Avrupa Birliği finansmanıyla yürütülen Yeşil Atık ve Kompostlama Merkezi projesi kapsamında 900 metrekarelik kapalı alan oluşturacaklarını ifade eden Çelebi, Beşparmak Dağları’ndan başlayacak ve üç seyir terası içerecek doğa yürüyüş parkurunun çalışmalarına da başladıklarını söyledi. Yağmur sularının taşkınlara yol açmasını önlemek amacıyla başlatılan bent projesinin tamamlanma aşamasına geldiğini kaydeden Çelebi, yeni dönemde yağmur suyu kanallarını da hayata geçirmeyi hedeflediklerini aktardı.