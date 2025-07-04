Yerli domates, patlıcan, acı biber ve molehiyada kalıntı tespit edildi

Gıda denetimlerinde yerli domates, patlıcan ve acı biberde limit üstü, molehiya ve reyhanda ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü saptandı. İthal üzüm ve nektarinde de limit üstü bitki koruma ürünü bulundu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, haftalık gıda denetim sonuçlarını açıkladı. 27 Haziran- 3 Temmuz tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde, 39 ithal ürününün 35’i temiz çıkarken, 4'ünde limit üstü bitki koruma ürünü saptandı.

SVS Tic. Ltd. Şti.’ye ait “Üzüm Trakya İlkeren”de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edildi. Mehtap Uzunkaya, Onbaşı İşl. Ltd. ve Köşe Tic Ltd.’ e ait nektarinlerde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmaların isteği üzerine menşeine iade edildi.

Yerli ürünlerde, 22 numunenin 14’ü temiz, 5 numunede limit üstü bitki koruma ürünü, 3 numunede ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü; Cengizköy sakini Ramazan Alıcı’ya ait “Molehiya”da tavsiye dışı bitki koruma ürünü saptandı.

Tatlısu köyü sakini Rado Guanta’ ya ait “Patlıcan ve Acı Yeşil Biber”de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünlerin hasadı, bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Vadili köyü sakini Elif Güven’e ait “Domates”de 3. alımda da limit üstü bitki koruma ürünü, Tepebaşı köyü sakini Gülizar Yıldırım’a ait “Domates”de 3. alımda da limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı imha edilecek.

Tepebaşı köyü sakini Aynur Avcı’ya ait “Domates”de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı kasalarda toplanmış ürün Tarım Dairesi Müfettişi tarafından imha edildi. Ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Haspolat Köyü sakini Almas Racapow’a ait “Reyhan ve Molehiya”da tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler imha edildi.