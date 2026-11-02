Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Cumhuriyet Meclisi’nin nisap yetersizliği nedeniyle toplanamamasına tepki göstererek, hükümeti halkın sorunları yerine siyasi hesaplarla ilgilenmekle eleştirdi.

Çeler yaptığı yazılı açıklamada, “Meclis’in kapısını açıp halkın derdiyle ilgilenmeyenler, memleketin önünü açamaz.” ifadelerini kullanarak, ülkenin yalnızca hükümet değişikliğine değil, siyaset anlayışında köklü bir değişime ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Halkın geçim sıkıntısı yaşadığını, esnafın ayakta kalma mücadelesi verdiğini, gençlerin gelecek kaygısı taşıdığını ve eğitim ile sağlık alanındaki sorunların büyüdüğünü söyleyen Çeler, hükümetin önceliğinin ise siyasi hesaplar olduğunu belirtti.

“Meclis’e gitmeden milletvekilliği, hesap vermeden hükümetçilik, sorumluluk almadan devlet yönetimi olmaz” diyen Çeler, UBP-DP hükümetinin ülkede yalnızca yönetim krizine değil, güven krizine neden olduğunu vurguladı.

Ülkede siyaset anlayışının değişmesi gerektiğini de söyleyen Çeler, aynı düzenin farklı isimlerle devam etmesine karşı olduklarını kaydetti.

TDP olarak çözüm ürettiklerini belirten Çeler, “Ne yapacağımızı, nasıl yapacağımızı ve hangi takvimle hayata geçireceğimizi ortaya koyuyoruz. Çünkü siyaset bizim için ayrıcalık değil, halka karşı sorumluluktur.” ifadelerini kullandı.

Çeler, “6 Aralık seçimlerinin yalnızca isimlerin değiştiği bir süreç değil, kötü yönetim anlayışı” diyerek, düzenden kurtulmak için gerçek bir değişimin başlangıcı olması gerektiğini söyledi.

Çeler, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Meclis’ten kaçan değil, Meclis’i çalıştıran; halktan kopan değil, halkın içinde olan; bahane üreten değil, hesap veren bir yönetim mümkündür. Bu memleket sahipsiz değil! Bu halk da çaresiz değil! Biz sorumluluk almaya, çalışmaya ve bu ülkeye iyi gelmeye hazırız.”