Mesarya Belediyesi’nden İkinci Bahar üyelerine doğum günü etkinliği

Mesarya Belediyesi, İkinci Bahar Yaşam Kulübü’nün ekim ayında doğan üyeleri için doğum günü yemeği düzenledi.

Etkinliğe katılan Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, kulüp üyeleriyle bir araya gelerek doğum günü sevincine ortak oldu.

“Sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuz” mesajının verildiği etkinlikte, üyeler sohbet ederek keyifli vakit geçirdi.

Yemeğin sonunda pasta kesilerek üyelerin doğum günleri kutlandı.

Mesarya Belediyesi, etkinliğe katılan üyelere teşekkür ederek, sağlıklı, mutlu ve uzun bir yaşam diledi.