“Köylerimiz hak ettiği yatırımları alacak”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lapta-Alsancak-Çamlıbel (LAÇ) Belediye Başkan adayı Turan Rahvancıoğlu, Tepebaşı Spor Kulübü’nde ve Çamlıbel’de vatandaşlarla buluştu. Tepebaşı ve Akdeniz’in su sorununu kalıcı olarak çözmeyi, Geçitköy’de 20 dönümlük küçük sanayi bölgesi kurmayı, Tepebaşı’na köy meydanı kazandırmayı hedeflediklerini açıklayan Rahvancıoğlu, Karşıyaka-Çamlıbel bölgesine yeni bir ortaokul, spor alanları ve yüzme havuzu bulunan sosyal tesis yapmayı planladıklarını söyledi.

Turan Rahvancıoğlu, Tepebaşı Spor Kulübü’nde ve Çamlıbel’de düzenlenen vatandaş buluşmalarında bölgenin ihtiyaçlarını değerlendirdi. Belediyenin mali kaynaklarının doğru kullanılmasıyla köylerdeki sorunların çözülebileceğini belirten Rahvancıoğlu, altyapıdan eğitime, sosyal tesislerden yerel ekonomiye kadar planladıkları yatırımları anlattı.

“Tepebaşı artık yatırım istiyor”

Tepebaşı’nın su, yol, altyapı, kaldırım, peyzaj ve aydınlatma alanlarında kapsamlı yatırımlara ihtiyaç duyduğunu belirten Rahvancıoğlu, köyün sorunlarına kalıcı çözümler üreteceklerini söyledi. Tepebaşı’ndan Akdeniz’e kadar uzanan su sorununun yalnızca belediyenin imkânlarıyla çözülemeyeceğini ifade eden Rahvancıoğlu, ilgili kurumlarla iş birliği yaparak sorunu kalıcı olarak çözmeyi hedeflediklerini belirtti.

“Geçitköy’e küçük sanayi bölgesi oluşturmayı planlıyoruz”

Bölgedeki esnafın çalışma alanı sıkıntısı yaşadığını belirten Rahvancıoğlu, Geçitköy’de ilk etapta 20 dönümlük arazi üzerinde küçük sanayi bölgesi oluşturmayı planladıklarını açıkladı. Şehir ve köy merkezlerinde faaliyet gösteren marangoz, demirci ve makine atölyelerinin uygun alanlara taşınmasını hedeflediklerini belirten Rahvancıoğlu, böylece hem esnafın çalışma koşullarının iyileştirileceğini hem de yerleşim yerlerindeki gürültü ve diğer sorunların azaltılacağını söyledi. Rahvancıoğlu, küçük sanayi bölgesinde genç girişimcilere de yer ayıracaklarını belirterek, Tepebaşı ve çevre köylerde yaşayan gençlerin kendi işlerini kurmalarına imkân sağlayacaklarını ifade etti.

“Tepebaşı’na köy meydanı kazandıracağız”

Tepebaşı’nda insanların bir araya gelerek vakit geçirebileceği bir meydan bulunmadığını belirten Rahvancıoğlu, eski köy yönetim binasının bulunduğu alanı düzenleyerek sosyal yaşamın merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini açıkladı. Meydanda vatandaşların oturabileceği, çay ve kahve içebileceği alanlar oluşturmayı planladıklarını ifade eden Rahvancıoğlu, Akdeniz ve Çamlıbel’de de benzer düzenlemeler yapacaklarını söyledi.

“Üç köyü turizm rotasına dahil edeceğiz”

Tepebaşı, Akdeniz ve Çamlıbel’in doğal ve turistik değerlerini ortaya çıkaracak bir gezi rotası hazırlayacaklarını belirten Rahvancıoğlu, ziyaretçilerin bölgede en az yarım gün geçirmesini sağlayarak yerel esnafa ekonomik katkı yaratmayı amaçladıklarını ifade etti.

“Sosyal tesiste spor alanları ve yüzme havuzu olacak”

Bölge halkının sosyal ve sportif ihtiyaçlarına yönelik çok amaçlı bir tesis oluşturmayı planladıklarını belirten Rahvancıoğlu, tesiste kapalı basketbol ve voleybol alanlarının yanı sıra yüzme havuzunun da bulunmasını hedeflediklerini açıkladı. Vatandaşlardan gelen üretici hali talebini de değerlendiren Rahvancıoğlu, muhtarın öncülüğünde bölgedeki üreticilerle bir araya gelerek bu ihtiyaca yönelik çalışma yapacaklarını söyledi.

“Çamlıbel’deki belediye hizmetlerini güçlendireceğiz”

Köylerde kalıcı belediye ekipleri oluşturacaklarını açıklayan Rahvancıoğlu, Çamlıbel’deki belediye hizmet binasını geliştirerek bölgedeki sorunlara yerinde ve hızlı müdahale edilmesini sağlayacaklarını belirtti. Belediye meclisinden ayrı bir Muhtarlar İstişare Kurulu oluşturacaklarını da ifade eden Rahvancıoğlu, muhtarlarla dirsek dirseğe çalışacaklarını vurguladı.

“Kalıcı bir ortaokul yapacağız”

Bölgede 2 bin 537 öğrencinin eğitim gördüğünü ve bu yıl ilkokullardan 275 öğrencinin mezun olacağını belirten Rahvancıoğlu, yeni bir ortaokula ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Karşıyaka veya Çamlıbel mevkilerinde uygun arazi belirleyerek konteyner değil, kalıcı bir ortaokul yapmayı hedeflediklerini açıkladı.

“28 milyon sterlinlik bütçe doğru kullanılmalı”

Belediyenin yıllık 28 milyon sterlinlik bütçesinin önceliklere göre kullanılmadığını belirten Rahvancıoğlu, 2025 yılında yağmur suyu drenajına ayrılan 50 milyon TL’nin 40 milyon TL’sinin başka kalemlere aktarıldığını, okullara ise yalnızca 300 bin TL harcandığını söyledi. Aynı dönemde binek araç alımına 23 milyon TL harcandığını belirten Rahvancıoğlu, kaynakların eğitim ve altyapı gibi temel ihtiyaçlara yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

“Hiçbir çalışanı işten çıkarmayacağız”

Belediye çalışanlarının işten çıkarılacağı yönündeki söylemleri de değerlendiren Rahvancıoğlu, böyle bir niyetlerinin olmadığını belirterek mevcut personelle çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Belediyenin mali kaynaklarını şeffaf biçimde yöneteceklerini ifade eden Rahvancıoğlu, “Harcadığımız her kuruşun hesabını vereceğiz” diyerek, vaat ettikleri hizmetleri gerçekleştirememesi halinde yeniden aday olmayacağını belirtti.