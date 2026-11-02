Cuma gününe kadar yağmur bekleniyor

Yarından itibaren cuma gününe kadar yer yer yağmur bekleniyor. Sıcaklık, periyodun ilk yarısında 23-26, diğer yarısında 20-23 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre bölge, 3-9 Kasım tarihleri arasında alçak basınç ve buna bağlı cephe sistemleri ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, yarın ve perşembe parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, çarşamba ve cuma parçalı bulutlu yer yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, diğer günler parçalı veya az bulutlu olacak.

Sıcaklık, iç kesimlerde ve sahillerde, periyodun ilk yarısında 23-26, diğer yarısında 20-23 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk günü kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, diğer günlerde ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.