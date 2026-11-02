İskele-Ercan ana yolunda trafik kazası: 3 yaralı, 1 tutuklu

İskele-Ercan ana yolu üzerinde bugün meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazaya neden olan sürücü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Muhammet Nouruzov (E-28), saat 10.00 sıralarında, yönetimindeki FD 015 plakalı araç ile İskele istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, aynı istikamete doğru seyreden Hakan Geçer (E-46) yönetimindeki NZ 464 plakalı aracı geçmeye çalıştığı esnada, direksiyon hakimiyetini kaybedip, yolun sağındaki bankete düştü.

Muhammet Nouruzov aracıyla, kontrolsüz şekilde yoluna devam edip, tekrar yolun soluna geçmesi neticesinde, o esnada aynı istikamete doğru seyreden Nilüfer Petterson (K-42) yönetimindeki RM 959 plakalı aracın sağ ön kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle, RM 959 plakalı araç savrularak, yoldan solundan dışarıya çıkıp toprak alan içerisinde, FD 015 plakalı araç ise yolun solunda banket içerisinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan RM 959 plakalı araç sürücüsü Nilüfer Petterson ile araçta yolcu olarak bulunan Mahin Karımı (K-85) ve Negin Karımı’nın (K-36), kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavileri halen sürüyor.

FD 015 plakalı araç sürücüsü Muhammet Nouruzov tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.