Oyun temelli öğrenme aracı “Alaşya”nın internet sitesi yayına girdi

AB Dil Alanında Destek Projesi’nin, ikinci bacağı kapsamında uygulanmaya başlayan, çocuklar ve gençler arasında Kıbrıs’ın dil mirasını tanıtmayı ve dayanışmayı teşvik etmeyi amaçlayan “Alaşya” isimli oyun temelli öğrenme aracının internet sitesi yayına girdi.

AB Bilgi Merkezi’nden verilen bilgiye göre, “www.alashiya.eu” adresinden ulaşılabilen sitede, Minecraft oyununun mekaniklerine dayanan, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum oyuncular için özellikle tasarlanmış iki versiyonu bulunuyor.

Alaşya, oyunculara sanal bir Kıbrıs’ta seyahat ettikleri, yaklaşık 3 saat süren iki dilli; bazen çok dilli bir oyun deneyimi sunuyor.

Alaşya'nın yeni internet sitesinde “İngilizce, Kıbrıs Türkcesi ve Rumcası” olarak oyunun nasıl indirilip oynanabileceğini adım adım anlatan bir kılavuz ve 3 dilde haftalık paylaşılan ortak Kıbrıs kelimesi yer aldığı belirtildi.