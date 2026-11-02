DAÜ akademisyenlerinden Ulusal Üroloji Kongresi’ne bilimsel katkı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Gülten Sucu Dağ ve Doç. Dr. Hülya Fırat Kılıç ile Dr. Öğr. Gör. Gülcan Dürüst Sakallı, Türk Üroloji Derneği tarafından 22–25 Ekim 2026 tarihleri arasında Limak Cyprus Deluxe Hotel’de gerçekleştirilen 35. Ulusal Üroloji Kongresi’ne bilimsel sunumlarıyla katkı sağladı. Üroloji alanında çalışan akademisyenleri, uzman hekimleri ve sağlık profesyonellerini bir araya getiren kongrede, güncel bilimsel gelişmeler ve klinik deneyimler paylaşıldı. Dört gün süren kongrede ayrıca sağlık hizmetlerinde disiplinler arası iş birliği ele alındı.

Üroloji hemşireliğinde güncel yaklaşımlar paylaşıldı

Kongre kapsamında Prof. Dr. Gülten Sucu Dağ, “Dijital Sağlık Uygulamaları ile Üroloji Hastalarında Sürekli Bakım ve İzlem” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Doç. Dr. Hülya Fırat Kılıç ise “Sakral Nöromodülasyon Tedavisinde Güncel Hemşirelik Yaklaşımları” başlıklı sunumuyla kongreye katkı sağladı.

Dr. Öğr. Gör. Gülcan Dürüst Sakallı ise, “Transrektal Ultrasonografi Eşliğinde Prostat Biyopsisinde Hemşirelik Yönetimi” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Söz konusu sunumlarla dijital sağlık uygulamaları, güncel tedavi yaklaşımları ve tanısal işlemlerde hemşirelik bakımının farklı boyutları katılımcılarla paylaşıldı.

Disiplinlerarası bilgi ve deneyim alışverişine katkı

Bilimsel oturumların ve uygulama odaklı etkinliklerin yer aldığı kongre, farklı kurum ve disiplinlerden sağlık profesyonelleri arasında bilgi ve deneyim alışverişine olanak sağladı. DAÜ Hemşirelik Bölümü akademisyenleri, sunumlarıyla hemşirelik disiplininin üroloji alanındaki akademik ve klinik birikimini paylaşarak bilimsel tartışmalara katkıda bulundu.