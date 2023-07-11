YENİDÜZEN ve KANAL SİM'in gurur gecesi

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin (KTGB), geleneksel “Medya Başarı ve Teşvik Ödülleri” sahiplerine verildi. YENİDÜZEN ve KANAL SİM gecede 5 ödül aldı.

İSİAS sürecini yakından takip etmesi nedeniyle YENİDÜZEN Gazetesi 'Şampiyon Melekler Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Genç Yetenek Özel Ödülü ise YENİDÜZEN’den Ertuğrul Senova'nın oldu.

Spor röportaj dalında YENİDÜZEN’den Hüseyin Özbarışçı ödüllendirilirken, süreli köşe yazılarında da yine YENİDÜZEN’den Cenk Mutluyakalı ödül aldı.

'Medyada Hakan Çakmak Kültür Sanat Ödülü' ise Kanal Sim'den Serkan Soyalan'a verildi.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin (KTGB), geleneksel “Medya Başarı ve Teşvik Ödülleri” sahiplerine verildi.

Ödül Komitesi tarafından son bir yıl içinde medyanın çeşitli alanlarındaki üretimlerin değerlendirilerek ödüllendirilmeye uygun bulunanlar başarılı gazetecilere ödülleri bu akşam takdim edildi.

Ödüller, 11 Temmuz Basın Günü’nde düzenlenen resepsiyonda sahiplerine verilirken aynı gece ayrıca meslekte 25 yılını dolduran üyelere verilen “hizmet onur ödülleri” de sahiplerini buldu.

İşte ödül alanlar:

İSİAS süreci ile ilgili ‘Şampiyon Melekler Özel Ödülü’ için tüm süreci yakından takip etmesi nedeniyle YENİDÜZEN Gazetesi.

İsias aileleri röportajlarından dolayı Gıynık Gazetesi’nden Devrim Demir.

‘Tarifsiz Acı’ fotoğrafı ile Bağımsız Medya’dan Doğan Samer.

‘Medyada Hakan Çakmak Kültür Sanat Ödülü’: Serkan Soyalan.

BRT’de onlarca yıldır kesintisiz olarak yaptığı ‘Çiftçinin Sesi’ programı nedeniyle Sözal Gürçınar...

Ödül komitesi ayrıca, etkili yayınları nedeniyle Bugün Kıbrıs’a, Çağan Balcan’a, Burak Şentürk’e ve haber spikeri Narin Şahin’e de özel ödül vermeyi kararlaştırmıştı.

Fotoğraf dalında TAK’tan Hüseyin Sayıl’a; röportaj dalında yine TAK’tan Rahme Çiftçioğlu’na ödül verilirken, web haber video dalında ‘Nasıl Başardılar’ programı ile Haber Kıbrıs’tan Selda İçer, spor röporajında Yenidüzen’den Hüseyin Özbarışçı ‘Geleceğin Kramponları’ yazısı ile ve süreli köşe yazılarında da yine Yenidüzen’den Cenk Mutluyakalı da ödüle layık görüldü.

Televizyon haberi dalında Mersinlik orman yangını yayını nedeniyle BRT’den Aydan Aslan’a, TV haber programında Genç TV’den Mustafa Alkan’a, TV spor programında drift yarışıyla İrfan Gelengül’e ödül verildi.

Eğitim-kültür dalında motosiklet kültürüne katkısından dolayı Motosiklet Kulübü programı ile BRT’den Levent Kutay, röportaj dalında BRT’de yayınlanan ‘Sessiz Dostlar’ programında Merkezi Cezaevi’nde yaptığı röportaj nedeni ile Mustafa Sarpten ödüle layık görüldü.

Komite, Genç Yetenek Özel Ödülü’nü ise Yenidüzen’den Ertuğrul Senova ve Kanal T’den Rabia Çolak’a; Barış Gazeteciliği Özel Ödülü’nü yorumları ile Kıbrıs Postası’ndan Ulaş Barış’a ve Kıbrıs’ta gazetecilere yönelik iki toplumlu etkinliklere verdiği destekten dolayı İsveç’in Fojo Medya Enstitüsü’ne vermeyi uygun buldu.