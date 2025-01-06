“Yenidoğan Canlandırma Eğitimi” düzenleniyor
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) ile TC Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü iş birliğinde “Yenidoğan Canlandırma Eğitimi” düzenleniyor.
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Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) ile TC Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü iş birliğinde “Yenidoğan Canlandırma Eğitimi” düzenleniyor.
KTTB’den verilen bilgiye göre, yarın başlayacak sertifikalı eğitim perşembe günü tamamlanacak.
Sağlık personelinin bilgi ve becerilerini artırmayı, doğum sonrası hayati tehlike yaşayan bebeklere etkili müdahaleyi içeren eğitimin açılış töreni yarın sabah 08.30’da Lefkoşa'da, Yenişehir’deki Celsus İş Merkezi’nde olacak.
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