Yeniden Refah Partisi Kıbrıs’ın kuzeyinde “ada temsilciliği” açtı

YENİDÜZEN – ÖZEL

Kıbrıs’ın kuzeyinde “temsilcilik” açan Türkiye merkezli siyasi partilere, muhafazakar Yeniden Refah Partisi de eklendi, Lefkoşa – Köşklüçiftlik bölgesine “Ada Temsilciliği” açıldı.

Açılışa; Necmettin Erbakan’ın oğlu ve partinin genel başkanı Fatih Erbakan, Genel Başkanın Başdanışmanı sıfatıyla şarkıcı Davut Güloğlu, “Ada Başkanı” sıfatıyla ise Mikail Yücel ve parti destekçileri katıldı.

Dualar eşliğinde gerçekleşen açılışta, “Kıbrıs Türktür, Türk Kalacak”, “Mücahit Erbakan” ve “Efsane Başbakan, Necmettin Erbakan” sloganları atıldı.

Açılışta konuşan Fatih Erbakan, Kıbrıs adasının manevi, stratejik ve ekonomik önemleri olduğunu söyledi, “Kıbrıs bize Hz. Muhammed’in emanetidir” diyerek, Larnaka’daki Hala Sultan Türbesi’ne işaret ederek, Necmettin Erbakan’ın, Türkiye’nin Kıbrıs’a yönelik gerçekleştirdiği askeri müdahalede Larnaka’ya kadar gidilmesi yönünde çağrı yaptığını ancak koalisyon iktidarından dolayı “harekatın” durdurulduğunu ifade etti.

Kıbrıs adasının “Dünyanın en büyük uçak gemisi” olduğunu söyleyen Erbakan, “Bir gram aklı olan insan böyle bir toprak parçasından vazgeçmez. Buradan ateşlenecek bir balistik füze; Ortadoğu, Anadolu, Kuzey Afrika ve Avrupa’ya ulaşması son derece kolaydır” dedi.

“Kıbrıs’ı ihya edemedik” diyen Erbakan, “Kıbrıs’ı neden bir Singapur haline getiremedik? Neden Türkiye’den gelen imkanlarla yaşamak durumda kalıyor?” diye sordu.

YRP'nin Lefkoşa'daki "ada temsilciliği"

Kıbrıs’ta “manevi kalkınmanın çok önemli olduğunu” söyleyen Erbakan, “Gençlerimizi şuurlu şekilde yetiştirmemiz lazım. Vatan sevgisi imandadır derdi rahmetli Fehim Adak. Sadece ekonomik önlemlerle insana, bölgeye sahip çıkamazsınız. Siz 3 bin Euro verirsiniz, elin Avrupalısı 5 bin Euro verir, genç gider Avrupalıya çalışır” dedi.

Erbakan, “Gençlere vatan sevgisi, iman şuuru aşılanmazsa, o bölge kazanılmaz. Kıbrıs’ta manevi kalkınma hamleleri gerçekleşmeli. Burada Türkiye’ye büyük görev düşüyor” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs’ın kuzeyini “Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” şeklinde zikreden Erbakan, “Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınması için gerekli adımlar atılmalı. Rumlarla aynı çuvala girme anlamına gelen batının dayatmalarına karşı çıkılmalı, bir asker bile eksilmeden askeri varlığın sürdürülmesi gerek” şeklinde konuştu.