Yeniboğaziçi’nde uyuşturucu, 1 tutuklu

Yeniboğaziçi’nde bir kişi, uyuşturucu madde bulundurmaktan tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 14:30 sıralarında, Yeniboğaziçi’nde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu M.G.’nin (E-44) üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı. M.G. tutuklandı.