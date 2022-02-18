Yeni-eski Hükümet: UBP-DP-YDP tamam

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu açıkladı: Yeni Koalisyon Hükümeti UBP-DP-YDP olarak kurulacak.



Erken Genel Seçimlerin ardından hükümet yine UBP-DP-YDP Koalisyonu'ndan oluşacak.

Seçimlere gidilen süreçte bu üç parti bağımsız vekillerin desteği ile "azınlık" olarak hükümeti oluşturuyordu.



Başbakan, UBP Genel Başkanı Faiz Sucoğlu, BRT'de katıldığı yayında açıkladı: UBP-DP-YDP Hükümeti için uzlaştık. Yeni Hükümet kuruldu diyebilirim. Pazartesi sabah yeni kabineyi Cumhurbaşkanı'na sunacağız. Yine pazartesi Meclis'e de sunulacak. Bakanlıklar 8+1+1 olacak.



Yeni koalisyon öncesinde Faiz Sucoğlu, Fikri Ataoğlu ve Erhan Arıklı ile parti yetkililerinin Girne'deki bir otelde 'sosyal amaçlı' olarak bir araya geldikleri öğrenildi.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu, BRT’de yayınlanan ’18.Saat’ programına telefonla katılarak, hükümet kurma çalışmalarında gelinen durumu değerlendirdi.

Sucuoğlu, öğleden sonra hükümeti kurma çalışmalarında son rötuşların yapıldığını belirterek, UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti konusunda mutabakata varıldığını açıkladı.

UBP MYK ve Parti Meclisi’nin yarın bilgilendirileceğini kaydeden Sucuoğlu, Pazartesi günü ise Bakanlar Kurulu’nun Cumhurbaşkanı’na sunulup, Cumhuriyet Meclisi’nin bilgisine getirileceğini söyledi.

23 Ocak Erken Genel Seçimlerinin ardından Ulusal Birlik Partisi 24, Cumhuriyetçi Türk Partisi 18, Demokrat Parti 3, Halkın Partisi 3 ve Yeniden Doğuş Partisi 2 milletvekili ile Meclis'te temsil edilmeye hak kazanmıştı.



Yeni koalisyon hükümeti 29 milletvekilinden oluşacak.

Ulusal Birlik Partisi - Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi hükümette yer alacak.

Cumhuriyetçi Türk Partisi ile Halkın Partisi ise muhalefet olarak Meclis'te temsil edilecek.

