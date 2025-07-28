Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan'da yangınların devam ettiğini belirterek, "İklim değişikliğine karşı önlem almada ve sonuçlarına karşı birlikte mücadele etmede ortak programlar ve dayanışma şart" değerlendirmesini yaptı.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Erhürman, "Yeni dönemde ortak bir strateji olmazsa olmaz" dedi.

Açıklama şöyle:

"Türkiye'deki yangınları ve yarattığı tahribatı büyük bir üzüntü ile izliyor ve bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Yunanistan ve Bulgaristan'da da yangınlar var. Bulgaristan'daki yangında alevlerin Edirne sınırına kadar ulaştığı yönünde bilgiler geliyor.

Elbette yangınların her birinin sebebini bilmiyoruz. Ama gerçek olan bir şey var: İklim değişikliğinin etkileri sınır tanımıyor. Bir ülkedeki yangın başka bir ülkeye de ulaşabiliyor. Yarattığı doğa tahribatının etkilerinin ise hem diğer ülkeleri hem de tüm dünyayı etkilediği açık.

İklim değişikliğine karşı önlem almada ve sonuçlarına karşı birlikte mücadele etmede ortak programlar ve dayanışma şart.

Bu, Kıbrıs'ta da, Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan'ın bulunduğu bölgede de, her yerde de böyle.

Yeni dönemde ortak bir strateji olmazsa olmaz.

Türkiye'ye ve yangınların insanların hayatlarını, doğayı tahrip ettiği tüm ülkelere bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."