Yeni başkan Ali Kamacıoğlu

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın (KTSO) yeni başkanı Ali Kamacıoğlu oldu. Sanayi Odası’nda yapılan Genel Kurulda yeni yönetim belirlendi.

Seçimi çoğunlukla Ali Kamacıoğlu’nun listesi kazandı, üç aday ise eşit oy aldı. Seçimde eşit oy alan adaylardan biri konumundaki eski başkan Candan Avunduk ‘kura’ya girmeyerek, yönetimden çekildi.

Ali Kamacıoğlu’nun listesinden Sıla Eziç, Ergün Oza, Mustafa Ersözlü, Mustafa Betmezoğlu, Hüseyin Ruso, Abdullah Emirzadeoğluları ve Sercan Görgüner Bahçeci seçilirken; Candan Avunduk’un listesinden ise yalnızca Yaprak Özyalçın, Halil Onalt ve Hüseyin Ciddi yönetime girdi.

KTSO 35. Olağan Genel Kurul seçim sonuçları şöyle:

Asil üyeler; Sıla Eziç, Ali Kamacıoğlu, Ergün Oza, Mustafa Ersözlü, Mustafa Betmezoğlu, Halil Onalt, Hüseyin Ruso, Abdullah Emirzadeoğluları, Yaprak Özyalçın, Sercan Görgüner Bahçeci ve Hüseyin Ciddi Yedek üyeler: Mehmet Çıldır, Hasan Kaymakam, Atilla Bulancak.

Başkan ve yönetim kurulu üyelerinin görevleri yapılacak ilk Oda Yönetim Kurul toplantısının ardından belirlenecek.