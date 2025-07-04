“Yeni barikatlarda yetki Türk ordusunda… Erdoğan’a soru sorulmaz, cevap verilir”

Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar’ın, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ile yaptığı son iki görüşmede, Kıbrıs sorununa dair karar alma süreçlerinde etkili olmadığını açıkça dile getirdiği öne sürüldü.

Fileleftheros gazetesinin, güneyde Hristoduldis başkanlığında dün gerçekleştirilen Ulusal Konsey toplantısına dayandırdığı habere göre, Tatar hem 2 Nisan 2025 hem de 5 Mayıs 2025’te yapılan görüşmelerde, özellikle barikatlara ilişkin kararları kendisinin alamadığını, bu yetkinin Türk ordusunda olduğunu ifade etti.

Gazeteye göre, Tatar bu görüşmeler sırasında, geçiş kapılarıyla ilgili kararların “askere ait olduğunu” ve bu konuda bir inisiyatif kullanamadığını açıkça söyledi. Aynı görüşmede Tatar’ın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la ilişkisine dair çarpıcı bir ifade kullandığı da aktarıldı.

"Erdoğan'a soru sorulmaz"

Fileleftheros’un haberinde yer alan iddiaya göre, Kıbrıslı Rum lider Hristodulidis, Erdoğan’ın Kıbrıs meselesine dair görüşlerini sorduğunda, Ersin Tatar’ın cevabı şu oldu:

“Erdoğan’a soru sorulmaz. Cevap verilir.”

Gazete, bu durumu şu sözlerle yorumladı:

“Bu ifade, Kıbrıs’ın kuzeyindeki liderin, Türkiye karşısında ne denli sınırlı bir hareket alanına sahip olduğunu gözler önüne serdiği gibi, görüşmelerde gerçek bir muhataplık konumunda bulunup bulunmadığı sorusunu da gündeme getiriyor.”

Tatar’ın etkisizliği, BM’nin çabalarını zora sokuyor

Fileleftheros’un haberine göre, Tatar’ın bu açık yetkisizlik hali, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin çözüm yönünde ilerleme sağlama çabalarını da ciddi biçimde zorluyor.

16-17 Temmuz’da New York’ta yapılacak gayrıresmî beşli görüşme öncesinde, BM çevrelerinde de bu etkisizliğin farkında olunduğu ifade ediliyor.

Gazete, uluslararası toplumun da artık asıl muhatap olarak Ankara’yı gördüğünü ve dikkatlerin bu nedenle Türkiye’ye çevrildiğini belirtiyor.

Erdoğan’dan “çözüm” önerisi: BM devre dışı kalsın, Türkiye adada kalsın

Haberde dikkat çeken bir diğer bölüm, Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında NATO zirvesi sırasında gerçekleştiği öne sürülen görüşmeye dair aktarımlar.

Fileleftheros’un haberine göre, Erdoğan bu görüşmede Türkiye’yi Avrupa’ya daha fazla yaklaştırmak istediğini söylerken, Kıbrıs meselesine dair bazı "ilginç" önerilerde bulundu.

İddiaya göre, Erdoğan Kıbrıs sorununda BM’nin devre dışı bırakılmasını ve Türkiye’nin adada kalmaya devam etmesini istedi. Macron’un “BM devre dışı kalamaz” diyerek tepki verdiği, “Türkiye’nin adada kalmasından ne kastettiğini” sorduğu fakat Erdoğan’ın bu soruya yanıt vermediği öne sürüldü.