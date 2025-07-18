“Yeni barikatlar açıyorduk ama olmadı”

Birleşmiş Milletler ev sahipliğinde New York’ta gerçekleşen 5+1 ‘gayrı resmi’ Kıbrıs Konferansı sona erdi.

Bugün gerçekleşen oturumların ardından açıklama yapan Kıbrıslı Türk ‘lider’ Ersin Tatar, yeni barikatlar konusunda bir kez daha “netice alamadıklarını” açıkladı, federal bir çözümü savunanları ‘muhalifler’ olarak niteledi, ‘izah edilemez tavizler verebilmekle’ suçladı.

Gençlik Komitesi, çevre konularu, mezarlıklar ve kültürel mirasın korunması ile bakımı konularında olumlu adımlar atıldığını belirten Tatar, yeni barikatlar konusunda ise, “Hemen hemen çözülüyordu. İki tarafta da bir niyet gördüm ama malesef olmadı” dedi.

Tatar, Haspolat, Akıncılar (Lurucina), ve Lefkoşa’nın güneyinde bir yolun konuşulduğunu söyleyen Tatar, özellikle güneydeki yolla ilgili Kıbrıslı Rum liderin ara bölgeden geçiş talep ettiğini, kuzeydeki askerin ise bunu kabul etmediğini söyledi.

Tatar, “Sayın TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da müdahil oldu konuya. Dedi ki 5 kilometre yola 5 kilometre daha ekleyelim, Kiracıköy’deki yoldan, 10 kilometre ötedeki yoldan geçsinler dedik. Hayır dediler” şeklinde konuştu.

Tatar, barikatlarla ilgili “bir netice alınamadı” dedi.

Tatar, soru üzerine Eylül ayında gerçekleşecek BM Genel Kurul toplantısında Kıbrıslı liderlerin üçlü görüşme gerçekleştireceğini, garantör devletler ve BM’nin de katılacağı 5’li görüşmenin ise, kuzeydeki seçimlerin ardından gerçekleşeceğini ifade etti.

Ayrılıkçı politika ‘iki devletli çözüm’ iddiasını sürdüren Tatar, federasyonu savunan kesimleri ‘muhalifler’ olarak niteledi, dünya basını önünde, federal çözümü savunanları ‘izah edilemez tavizler verebilmekle’ suçladı.