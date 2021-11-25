Yeni bakan Atun eski UBP'li hükümetleri suçladı: "Sanayiye destekleri kaldırdılar, bu üzücüdür"

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Alayköy 2. Etap Sanayi Bölgesi Yol Bakım İhalesini kazanan Capiton Construction şirketi arasında anlaşma imzalandı. İmza töreninde konuşan yeni Ekonomi Bakanı Atun geçmiş UBP hükümetlerini suçladı: “Üzüntüyle izledim ki; geçtiğimiz 3 yıl boyunca özellikle sanayimize yönelik yapılan destekler ve destek programları ortadan kalkmış, kaldırılmış… Bunlar ülke ekonomisi adına üzücüdür”

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Alayköy 2. Etap Sanayi Bölgesi Yol Bakım İhalesini kazanan Capiton Construction şirketi arasında anlaşma imzalandı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, imza töreninde yaptığı konuşmada, imzalanan anlaşmanın yıpranan yolları kapsadığını belirtti.

Bir önceki ekonomi bakanlığı görevinde, ihracata yönelik kapasite artırımı ve mevcut işletmelerin moderizasyonu için hibe de dahil olmak üzere birçok geniş programlar devreye aldıklarını anımsatan Atun, “Üzüntüyle izledim ki; geçtiğimiz 3 yıl boyunca özellikle sanayimize yönelik yapılan destekler ve destek programları ortadan kalkmış, kaldırılmış… Bunlar ülke ekonomisi adına üzücüdür” dedi.

Ülkenin üretim ve katma değer kapasitesine yönelik verilen desteklerin ortadan kalkmasının gayrisafi milli hasılasının düşmesi anlamına geldiğini kaydeden Atun, kapasite artırımına yönelik hibe ve ihracat destekleri yapılmış olsaydı bugün ülke olarak çok daha farklı noktaları konuşuyor olacaklarını ifade etti.



