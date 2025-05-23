YDÜ’de engeller kalktı, perde açıldı

Yakın Doğu Üniversitesi ve Telsim iş birliğiyle yenilenen Engelsiz Sinema Salonu ve Aktivite Merkezi, özel gereksinimli bireyler için gelişim ve sosyalleşme alanı sunma hedefiyle hizmete açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi ve Telsim iş birliğiyle yenilenen “Engelsiz Sinema Salonu ve Aktivite Merkezi” Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde yeniden hizmete açıldı. Kapasitesi de artırılan merkez; sadece bir sinema salonu olmanın ötesinde, özel gereksinimli bireyler için bir buluşma ve gelişim noktası olacak.

Yoğun katılımla gerçekleşen açılışa; Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fevzi Kasap, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, KKTC Engelliler Komitesi Başkanı Ahmet Akdeniz, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Başkanı Günay Kibrit ve Sosyal Hizmetler Müdürü Alev Ecevit katıldı. Açılış töreninde Türkiye Tekerlekli Sandalye Dans Milli Takımı Sporcusu ve Rusya Kıtalararası Dünya Kupası Şampiyonu Yeliz Güllü de katılarak açılış sonrası dans gösterisi sergiledi.

40 kişilik kapasiteye sahip olan “Engelsiz Sinema Salonu ve Aktivite Merkezi”, film gösterimlerinin yanı sıra; özel gereksinimli bireylerin yeteneklerini keşfetmelerine sağlayacak çeşitli atölye çalışmaları, eğitimler ve sosyal aktivitelere ev sahipliği yapacak.

Prof. Dr. Mustafa Kurt: “Bu merkez, sadece bir mekan değil; kapsayıcılığın, güvenin ve onurun bir ifadesidir”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, açılışta yaptığı konuşmada “Engelsiz Sinema Salonu ve Aktivite Merkezi”nin, kurumlar arası iş birliği ile topluma kazandırıldığının altını çizdi. “Bu merkez, özel bireylerin kendilerini ifade etmeleri, rahat hissetmeleri, öz güven kazanmaları için tasarlanmış bir mekandır” diyen Prof. Dr. Kurt, “İletişim Fakültemizde tüm topluma hizmet verecek olan Engelsiz Sinema Salonu ve Aktivite Merkezi, bireylerin seslerini duyurabildiği, saygı gördüğü ve kendini gerçekleştirme yolunda cesaret bulduğu bir alan olacak” dedi.

Prof. Dr. Kurt, bu önemli sosyal sorumluluk projesine destek veren Telsim başta olmak üzere herkese teşekkürlerini sunarak, Engelsiz Sinema Salonu ve Aktivite Merkezi’nin herkese ilham olmasını temenni etti.

Prof. Dr. Fevzi Kasap: “Engelsiz Sinema Salonu ve Aktivite Merkezi, sadece fiziki bir genişleme ile değil, içeriğiyle de büyüyen bir merkez olarak topluma hizmet vermeye devam edecek”

Yakın Doğu Üniversitesi ve Telsim iş birliğiyle yenilenen “Engelsiz Sinema Salonu ve Aktivite Merkezi”nin 2017’den beri hizmet verdiğini hatırlatan Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fevzi Kasap, özellikle sosyal sorumluluk projelerinde kurumlar arası iş birliğinin çok değerli olduğunu vurgulayarak Telsim’e teşekkür etti.

20 kişilik salonda başlattığımız çalışmalarımızı, bugün 40 kişilik daha geniş bir salona ve daha büyük hedeflere taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz” diyen Prof. Dr. Kasap, “Engelsiz Sinema Salonu ve Aktivite Merkezi, sadece fiziki bir genişleme ile değil, içeriğiyle de büyüyen bir merkez olarak topluma hizmet vermeye devam edecek” dedi.

Fevzi Tanpınar: “Sanırım gerçek farkındalık için herkesin bir günlüğüne tekerlekli sandalyeye oturması gerek”

“Yaklaşık sekiz yıl önce Yakın Doğu Üniversitesi ile birlikte heyecanlı bir projeye başladık” diyen Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ise projeye sadece bir salon açma çalışması olarak değil, farkındalık oluşturma hedefiyle yaklaştıklarını vurguladı.

Tanpınar, özel gereksinimli bireylerin kamuya açık alanlara erişiminin bir anayasal hak olarak tanımlanması gerektiğini belirterek, “Bu hak tanınmadığında, bunun bir anayasal suç sayılması gerektiğine inanıyorum. Çünkü başka türlü gerçek bir eşitlik ve kapsayıcılık sağlamak mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde hayata geçirilen bu yeni salonun, küçük bir adım gibi görünse de çok büyük etkiler yaratabileceğine inandığını ifade eden Fevzi Tampınar, “Bugün burada yaratılan bu küçücük farkındalık bile, gelecekte çok büyük adımlara dönüşebilir” dedi.

Ahmet Akdeniz: “Engelli bireylerin tek beklentisi, eşit bir bakış ve küçücük bir dokunuş”

Engelli bireyler için farkındalık yaratmanın, onları hayata dahil etmenin en önemli adımlarından biri olduğunu belirten KKTC Engelliler Komitesi Başkanı Ahmet Akdeniz, projede katkısı olan herkesi tebrik etti. Kendisinin de 2011 yılında Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olduğunu belirten Ahmet Akdeniz, “Burada aldığım eğitim sayesinde, bugün ülkemizdeki engelli bireylerin, hayata tam ve etkin katılımı için kapsayıcı çözümler üreterek onların yaşamlarına dokunabiliyorum” dedi.

Engelli bireylerin en büyük beklentisinin farkındalığın bir adım ötesine taşınması olduğunu dile getiren Akdeniz, “Onlar, dev projeler beklemiyor. Onların ihtiyacı olan tek şey; küçük bir dokunuş, eşit bir bakış” ifadelerini kullandı. Toplumun bir parçası olarak herkesin eşit yaşam hakkına sahip olduğunu, ancak bunun her zaman sağlanamadığını söyleyen Akdeniz, “Fırsatları eşitleyebildiğimiz sürece hep birlikte daha huzurlu, daha refah bir toplumda yaşayabiliriz. Bugün burada açılan bu merkez, bunun en somut örneklerinden biridir” dedi.

Alev Ecevit: “Hedefimiz, herkes için erişilebilir ve kapsayıcı bir yaşam ortamı oluşturmak”

Engelli bireyleri merkezine alan çalışmalara kararlılıkla devam ettiklerini vurgulayan Sosyal Hizmetler Müdürü Alev Ecevit, “Bizim en büyük beklentimiz harekete geçilerek farkındalığın bir adım ötesine gidebilmektir. Yakın Doğu Üniversitesi ve Telsim ekibine Engelsiz Sinema Salonu’nu hayata geçirdikleri ve özel gereksinimli bireyleri düşündükleri için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Sosyal Hizmetler Dairesi’nin; kadın, engelli, çocuk ve yaşlı gibi tüm dezavantajlı gruplara hizmet verdiğini belirten Alev Ecevit, “Sosyal hizmet politikalarımızı, engelli bireylerin hak ettiği değeri görebileceği şekilde oluşturmaya çalışıyoruz. Hedefimiz, herkes için eşit, erişilebilir ve kapsayıcı bir yaşam ortamı oluşturmak” dedi.

Günay Kibrit: “Farkındalık için daha çok somut adımlar atmalıyız”

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit ise 2017’de Yakın Doğu Üniversitesi’nin ve Telsim’in iş birliğiyle başlatılan “Engelsiz Sinema” projesiyle temelleri atılan bu yolculuğun bugün daha da güçlenerek devam ettiğini belirtti.

“Küçük bir salonda başladığımız bu projede, engelli bireylerimize eğitimler vererek kendilerini geliştirmelerine imkan sunduk; eşit şartlarda yer alabilmeleri için çabaladık ve bugüne geldik” ifadelerini kullanan Günay Kibrit, toplumsal duyarlılığın var olduğunu ancak farkındalık konusunda daha fazla yol alınması gerektiğini de vurguladı.

“Farkındalık için daha çok somut adımlar atmalıyız” ifadelerini kullanan Günay Kibrit, “Bugün açılışını yaptığımız merkez, bunun en güzel örneklerinden biri” dedi. Yeni merkezle birlikte; zihinsel, bedensel, görme ve işitme engelli bireylerle bir araya gelerek tüm etkinliklerde birlikte yer alabileceklerini belirten Kibrit, “Birlikte üretirsek birbirimizi daha iyi tanır, gerçek ihtiyaçları daha doğru anlayabiliriz” dedi.