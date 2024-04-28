YDP'de kurultay günü

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) 4’üncü Olağan Kurultayı bugün yapılıyor.

Mevcut Genel Başkan Erhan Arıklı ile Genel Sekreter Talip Atalay’ın başkanlık için yarıştığı Kurultayda 50 kişilik Parti Meclisi de belirlenecek.

Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan Ersin Tatar ve adaylar Erhan Arıklı ile Talip Atalay'ın konuşmalarının ardından oy verme işlemine geçildi.

7 bin 614 üyenin oy kullanabileceği Kurultayda sandıklar saat 20.00’de kapatılacak ve oy sayımına geçilecek.