Yatak odasından 11 kök hintkeneviri çıktı

Lefkoşa’da “Kanunsuz uyuşturucu madde, hintkeneviri ziraat alma ve tasarrufu” suçuyla ilgili E.C tutuklandı.

Polis memuru Murat Kermeoğlu, mahkemede bilgi verdi.

Zanlının Ocak ve 14 Mart tarihleri arasında Lefkoşa’da “kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri ziraat alma ve tasarrufu” suçlamasıyla tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının ikametgahında yapılan aramada yatak odası içinde 5 ile 20 santimetre boylarında 11 kök hintkeneviri ile içinde hintkeneviri olduğuna inanılan sarma sigara ve içinde 200 miligram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan metal öğütücünün bulunarak emare alındığını söyledi.

5 gün…

Olayla ilgili aranan bir şahsın bulunduğunu belirten polis, soruşturulacak kişiler ve zanlının ifadesinin teyit ve tekzibinin yapılabilmesi için 5 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi.