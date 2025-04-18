Yatak bazası boynuna düşen 51 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Dikmen’de 51 yaşındaki Selma Güleryüz, evinde hayatını kaybetmiş halde bulundu.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Güleryüz dün 09.30 sıralarında ikamet ettiği evde, yatak bazası boynunun üzerine düşmüş halde cansız olarak bulundu.

Olayın ardından yapılan otopside, Güleryüz’ün ölüm sebebinin “boyun sıkışması (baza), büyük damar ve trakea (soluk borusu) sıkışması ve asfiksi” olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.