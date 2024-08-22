“Yasalar çerçevesinde gereken yapılacak!”

Yayın Yüksek Kurulu, Akçay-Güzelyurt Anayolu'nda bu sabah meydana gelen trafik kazası ile ilgili bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yayınlanan görüntülerle ilgili genel bir uyarı yaptı.

Kurul, bu tarz yayınlar yapanları etik değerlere davet ederek, “yasal çerçevede gereken yapılacaktır” açıklaması yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“11 askerimizin yaralandığı, birinin de hayata veda ederek şehit olduğu korkunç trafik kazasına ilişkin kimi yayın kuruluşlarında yayınlanan görüntülerin evrensel insan hakları ihlali içerdiğini ve yasamıza aykırı olduğunu belirtmek isteriz.

Bu amaçla, bu tür yayınlar yapan ve Yayın Yüksek Kurulu tarafından lisanslandırılan kuruluşlara yasamızın bizlere verdiği yetkiler çerçevesinde gerekenlerin yürürlüğe konacağını duyururuz.

Ayrıca Yayın Yüksek Kurulu’nda lisans başvurusu bulunan ve bu korkunç görüntüleri yayınlayan yayıncı kuruluşlarla ilgili de değerlendirmelerimizin not edileceğini de vurgulamak isteriz.

Toplumsal olarak kanayan bir yaramız olan trafik kazaları ile ilgili yazılı ve görsel basınımızın yaptığı bilgilendirici yayınların daha da gelişmesini ve çeşitlenmesini görmek en büyük dileğimizdir. Ancak bu yayınları yaparken evrensel insan haklarına, etik değerlere uymak önemlidir.

Yayın Yüksek Kurulu olarak, yaşanan bu elim trafik kazası nedeniyle en derin üzüntülerimizi belirtir, kazada yaralanan askerlerimize acil şifalar diler, yaşamını kaybeden evladımıza Allah’tan rahmet dileriz.”