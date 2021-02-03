Yargılanmayı tutuklu bekleyecek

Askeri Yasak Bölge’de 2 kilo 400 gram uyuşturucu madde ile yakalan zanlı D.E., teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç olayla ilgili bulguları hatırlattı.

Sevinç, zanlının 25 Ocak tarihinde suçüstü gereği tutuklandığını kaydetti. Zanlının üzerinde ve eşyalarında arama yapıldığını dile getiren Sevinç, zanlının tasarrufunda bulunan çantada yaklaşık 600 gram ağırlığında sentetik cannobinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık bin 800 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare alındığını ifade etti.

Sevinç, zanlının cüzdanında ise bin Euro tutarında nakit paranın tespit edildiğine işaret ederek, zanlının gönüllü ifadesinde bu parayı, uyuşturucu maddeleri KKTC’ye geçirmesi karşılığında aldığını itiraf ettiğini vurguladı. Zanlının Kıbrısın güneyinde ikamet ettiğini, ülkede yasal bir bağının bulunmadığını ve askeri yasak bölgeyi ihlal etmesi nedeniyle yargılanmadan kaçabileceğini dile getiren Sevinç, soruşturmanın tamamlanması nedeniyle zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Yargıç Hale Dağlı, zanlının davaları görüşülünceye dek 2 ayı geçmeyecek süreyle hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’nde beklemesine emir verdi.