“ ‘Yeni Bölgede’ su sorunu çözülecek”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Yeniboğaziçi Belediye Başkan adayı Şemsi Oyuncu, Yeniboğaziçi'nde şebeke suyunun ulaşımında sorun yaşanan "yeni bölgede" ikamet eden yurttaşlarla düzenlenen toplantıya katıldı.

Toplantıda bölge halkının taleplerini dinleyen Şemsi Oyuncu, yeni bölgenin su ihtiyacını kesintisiz karşılamak adına kapsamlı projeler hazırladıklarını belirtti. Göreve gelir gelmez hızlıca adımlar atacaklarını vurgulayan Oyuncu, bölgeye sağlanan su miktarını artıracaklarını, basınç sorununu çözeceklerini ve mevcut asbestli borulardan tamamen kurtularak suyu evlere sağlıklı, güvenli bir altyapıyla ulaştıracaklarını ifade etti.

"4,5 kilometrelik asbest hat yenilenecek"

Suyun en hijyenik şartlarda ulaştırılması için kararlı olduklarını belirten Şemsi Oyuncu, kullanımda olan 4,5 kilometrelik asbest boru hattının değiştirileceğini açıkladı. Yerel yönetimde adil bir yaklaşım sergileyeceklerinin altını çizen Oyuncu, belediye hizmetlerinin beldenin hiçbir noktasını ayırt etmeksizin, tüm kesimlere eşit bir anlayışla yayılacağını kaydetti.