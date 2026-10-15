Vadili Atatürk Büstü ve çok amaçlı açık hava spor merkezi yenilendi

Mesarya Belediyesi tarafından Vadili’de kapsamlı yenileme ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlanan Atatürk Büstü ve Çok Amaçlı Açık Hava Spor Merkezi hizmete sunuldu.

Vadili Atatürk Caddesi üzerinde yaklaşık 2.700 metrekarelik alan üzerinde hayata geçirilen proje ile bölge halkının sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçlarına cevap verecek modern ve çok amaçlı bir yaşam alanı hizmete kazandırıldı.

Yenilenen Atatürk Büstü, çocuk oyun alanı, açık hava spor aletleri, yürüyüş parkuru, oturma ve dinlenme bölümleri ile yeşil alanlarıyla her yaştan vatandaşın kullanımına sunuldu.

Proje kapsamında vatandaşların yürüyüş ve spor yapabilmeleri amacıyla 141 metre uzunluğunda yürüyüş parkuru oluşturulurken, 1.664 metrekarelik açık ve kapalı oturma alanları ile 408 metrekarelik çocuk oyun alanı da merkeze dahil edildi. Bunun yanında açık hava spor aletleri yerleştirilerek farklı yaş gruplarının fiziksel aktivitelere katılabilmesine olanak sağlandı.

Çalışmalar çerçevesinde alanın mevcut fiziki yapısı iyileştirilerek zemin üzerindeki yükseklik farkları giderildi, elektrik sistemleri yenilendi, yürüyüş yolları düzenlendi. Çevresel bütünlüğün sağlanması amacıyla bahçe duvarları tamamlanırken, ihtiyaç duyulan bölümlerde asfaltlama çalışmaları da gerçekleştirildi.

Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, yenilenen merkezin; çocukların, gençlerin, ailelerin ve tüm bölge halkının bir araya gelebileceği önemli bir sosyal buluşma noktası olduğunu belirtti. Latif, çocuk oyun alanları, yürüyüş parkuru, açık hava spor alanları ve dinlenme bölümleriyle merkezin vatandaşların günlük yaşamına katkı sağlayacağını ifade etti.

Başkan Ahmet Latif, Atatürk Büstü’nün sol tarafında yer alan üç özel simgenin kayıplarımız Ali Genç, İrfan Metçoğlu ve Desteban Hasan’ın aziz hatıralarına ithaf edildiğini belirtti. Bu simgelerin geçmişin değerlerini yaşatma ve kayıplarımızın hatırasını gelecek kuşaklara aktarma iradesini temsil ettiğini belirten Latif, merkezin taşıdığı anlamın yalnızca fiziki düzenlemelerle sınırlı olmadığını ifade etti.

Başkan Latif, söz konusu alanın insanların bir araya geleceği, çocukların güven içerisinde oynayacağı, ailelerin birlikte vakit geçireceği, vatandaşların yürüyüş yapıp sporla buluşacağı ve komşuluk ilişkilerinin güçleneceği bir yaşam alanı olarak tasarlandığını kaydetti.

Mesarya Belediyesi’nin bölge halkının ihtiyaçlarını gözeterek ortak kullanım alanlarını geliştirmeye devam ettiğini belirten Latif, geçmişin değerlerini yaşatırken gelecek nesillere daha güzel ve yaşanabilir alanlar bırakmak için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.