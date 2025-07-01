Yardım etmek için merdivene çıktı, 3 metre yükseklikten düştü

Girne'de dün bir restoranın giriş kısmındaki tabelanın monte edilmesi için yardım ettiği sırada merdivenden düşen 56 yaşındaki Cemalettin Uzun yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre olay dün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Bir restoranın tabelasının monte edilmesine yardım etmek için merdivene çıkan Uzun, başı döndüğü gerekçesiyle yaklaşık 3,68 metre

yükseklikten zemine düştü.

Olay sonrası yaralanan 56 yaşındaki şahıs Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.