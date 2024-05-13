Yakın Doğu Koleji, Dr. Suat Günsel Girne Koleji ve Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji’nin “Burs Sıralama ve Giriş Sınavı” 2 Haziran’da yapılacak

Yakın Doğu Koleji, Dr. Suat Günsel Girne Koleji ve Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji’nin Dr. Suat Günsel Bursu’nun yanı sıra tam, yarım ve çeyrek eğitim bursu imkanları sunacağı “Burs Sıralama ve Giriş Sınavı”, 2 Haziran 2024 Pazar günü saat 09.00’da yapılacak. Lefkoşa, Girne ve Yeniboğaziçi olmak üzere üç ayrı merkezde gerçekleştirilecek sınav sonucunda öğrenciler, dört ayrı kategoride burs imkanı ve kayıt hakkı kazanacak. Milli Eğitim Bakanlığı’nın KGS 2 konularını kapsayacak olan sınav, iki oturumda gerçekleşecek.

Öğrencilerin sosyal ve kültürel yönlerini geliştirecek şekilde düzenlenen ve her biri kendi kampüsünde eğitime devam eden Yakın Doğu Koleji, Dr. Suat Günsel Girne Koleji ve Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji’inde kreş, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise birimlerinde eğitim veriliyor. Yabancı dil eğitimine temelden başlanan kolejlerde Cambridge University Press iş birliği ile “çift dilli”eğitim yürütülüyor. Nitelikli dil eğitimi ve akademik birikimin yanında spor salonları, sanat atölyeleri, müzik-orkestra atölyesi, resim, dans odaları ile öğrenciler nitelikli vakit geçirirken, bireysel veya grup olarak katıldıkları etkinliklerle sosyalleşebiliyor.

Dört ayrı kategoride burs imkanı

Yakın Doğu Koleji, Dr. Suat Günsel Girne Koleji ve Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji’nin 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Burs Sıralama ve Giriş Sınavı’na katılan öğrenciler, puan ve sıralama sistemine göre dört ayrı kategoride burs hakkı kazanacak. Öğrencilerin başarılarını teşvik etmek ve destek vermek amacı ile Dr. Suat Günsel Bursu’nun yanı sıra tam, yarım ve çeyrek eğitim bursları da verilecek.

Son başvuru tarihi 31 Mayıs Cuma

Yakın Doğu Koleji, Dr. Suat Günsel Girne Koleji ve Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji için yapılacak Burs Sıralama ve Giriş Sınavı’na katılacak öğrenciler 31 Mayıs Cuma günü saat 15.00’e kadar başvuru yapabilecek. Başvurular, online ya da yüz yüze olarak iki şekilde yapılabilecek. Online başvurular için https://lefkosa.nec.k12.tr/burs-siralama-ve-giris-sinavi/ linki üzerinden gerçekleştirilebilecek. Yüz yüze sınav kayıtları ise; Lefkoşa’da Yakın Doğu Koleji Ortaokul sekreterliği, Mağusa’da Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji sekreterliği ve Girne’de Dr. Suat Günsel Girne Koleji sekreterliğine başvuru yapılabilecek.

Sınav ve kolejler hakkında ise; Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa) için 0548 841 0935, Dr. Suat Günsel Girne Koleji için 0548 851 6511 ve Yakın Doğu Koleji Yeniboğaziçi için 0548 829 9338 numaralı telefonlardan bilgi almak mümkün.

Doç. Dr. Cemre S. Günsel Haskasap: “2 Haziran’da düzenleyeceğimiz Burs Sıralama ve Giriş Sınavı ile başarıyı ödüllendirerek gençlerimizin eğitim hayatlarına destek olmayı amaçlıyoruz”

Yakın Doğu Koleji, Dr. Suat Günsel Girne Koleji ve Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji’nin güvenli kampüs ortamında sunduğu nitelikli eğitim olanakları ile öğrencilerini geleceğe hazırladığını hatırlatan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Üyesi Doç. Dr. Cemre S. Günsel Haskasap, “2 Haziran’da düzenleyeceğimiz Burs Sıralama ve Giriş Sınavı ile başarıyı ödüllendirerek gençlerimizin eğitim hayatlarına destek olmayı amaçlıyoruz” dedi.

Yakın Doğu Koleji, Dr. Suat Günsel Girne Koleji ve Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji’nin nitelikli dil eğitimi ve akademik başarının yanı sıra, sosyal ve kültürel gelişime de büyük önem verdiğini ifade eden Doç. Dr. Cemre Günsel Haskasap, “Sunduğumuz olanaklarla, öğrencilerimizi akademik, sosyal, sportif ve kültürel yönlerden geliştirerek geleceklerine güvenle bakmalarını sağlamaya devam edeceğiz. Burs Sıralama ve Giriş Sınavı’mıza başvurarak ailemize katılacak öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum” dedi.