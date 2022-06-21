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Araç yağları, mekanik sistemlerin sorunsuz ve sağlıklı bir şekilde işlevlerini yerine getirebilmeleri için oldukça önemlidir. Motor yağı kullanarak da motor içinde bulunan parçaların yağlanması sağlanır, bu parçaların temizliği daimi olarak gerçekleşir, sürtünme sonucu oluşan ısı ile birlikte aşınmayı azaltmak hedeflenir ve parçaların korunmasına yardımcı olur. Dolayısıyla motor ömrünü ve sağlığını korumak dört bir yanında artık Otopratik servis noktalarına ulaşabilmeniz mümkün. Siz de motor bakımı, yağ değişimi, periyodik bakım ve daha birçok hizmet için Otopratik’i tercih edebilirsiniz. Güvenilir ve alanında deneyimli çalışan kadrosu ile Otopratik servisleri sizlere en kaliteli araç bakım hizmetini vermeye hazırdır. Vaktinizden tasarruf etmek ve uzun sıralar beklememek için kendinize kolay bir şekilde servis randevusu oluşturabilirsiniz.

Araç Yağı Bakımının Önemi

Araç motorunun görevini sağlıklı ve performans kaybı yaşamadan yerine getirebilmesi için motor yağına ihtiyacı vardır. Her yağda olduğu gibi araç yağlarının da belirli bir kullanım ömrü olduğu için bu yağların sıklıkla değiştirilmesi gerekir. Motor yağı bakımına dikkat etmekle beraber, motor sağlığınız artar, motorunuzun ömrü uzar ve motor aksamında istenmeyen aksaklıkların meydana gelebilme olasılığı minimum seviyede tutulur.

Motor yağını düzenli olarak kontrol edip değiştirmeye özen göstermezseniz istenmeyen bir takım sorunla karşılaşabilirsiniz. Aracınızın motorunda istenmeyen sorunlar oluşacaktır ve yağ değiştirmemek başınıza çok daha büyük masraflar getirecektir. Motor performansı olumsuz yönde etkilendiğinden dolayısıyla aracınızın performansı da düşecektir. Ayrıca bu tarz durumlar motorun hararet yapması ve yakıt israfı oluşumu gibi sonuçlar da doğurabilir. Aracınızın motorunun tam verim çalışmasını istiyorsanız motor yağlarının değişimine de özen göstermekte fayda vardır.

Motor Yağı Ne Sıklıkla Değiştirilmelidir?

Araç üretimini sağlayan markaların tavsiyelerine, kullanılan yağın türüne, kalitesine ve kat edilen mesafeye göre değişiklik göstererek, motor yağının yılda ortalama 1 kez değiştirilmesi tavsiye edilmektedir. Motor yağı değiştirmekte olan üst sınır eski araçlar için her 5.000 kilometrede bir, yeni satın alınmış araçlar ise en fazla 20.000 kilometrede bir değiştirilmesi gerekir. Dizel ve benzinli araçlarda motor yağı değişim süresi motora ve kullanım sıklığına göre farklılıklar gösterebilir. Ayrıca otomobillerin marka, modeli ve motor gücü de bu sürenin belirlenmesini sağlayan unsurlar arasındadır.

Yağ Değişimi Fiyatları

Otopratik müşterilerine en kaliteli ve güvenilir hizmeti sunmak için büyük bir özen gösteriyor. Ayrıca araçlarda kullandığı tüm bakım malzemeleri ve yedek parçaların orijinal, kaliteli, garantili ve araca uygun olmasına da dikkat ediyor. Hizmet kalitesine ek olarak müşteri memnuniyetini de ihmal etmeyerek, her müşterinin kolaylıkla faydalanabileceği ekonomik onarım paketleri sunuyor. Bu ekonomik onarım paketleri ve yağ değişimi fiyatları hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız Otopratik web sitesini ziyaret etmeniz yeterlidir.