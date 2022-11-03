Ya, Düzensiz Göçmen Sığınma Evi, ya da Kadın Sığınma Evi’ düşüncesi

YENİDÜZEN-ÖZEL

Tüm mahkumların yeni cezaevine taşınmasının ardından gözler yıllardır kullanılan eski Cezaevi’ne çevrildi…

İçişleri Bakanlığı’ndaki üst düzey kaynaklardan elde edilen bilgiye göre eski Cezaevi’nin düzensiz göçmen sığınma evi veya kadın sığınma evi olması için iki projenin gündemde.

Bahsi geçen iki proje için fizibilite çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, henüz eski Cezaevi ile ilgili bir nihai karar verilmediği kaydedildi.

Cezaevi’nin rehabilite edildikten sonra bu amaçlar için dönüştürülebilineceğine dikkat çekildi.

Vakıflar İdaresi’nden de bu yönde destek alınabileceği de çalışma kapsamında bulunurken, değerlendirmelerin sürdüğü ifade edildi.

Şu an durumu ne?

Eski Cezaevi’nin bir bölümünde ‘çocuklu’ düzensiz göçmenlerin barındırıldığı, alanda hiç mahkum olmadığı da öğrenildi.