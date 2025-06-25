Vudalı Terzi Mehmet Ali anısına futbol şenliği düzenleniyor

Vudalı Terzi Mehmet Ali olarak bilinen ve hem mesleği hem de futbola olan tutkusu ile çevresinde büyük sevgi kazanan Mehmet Ali Sözgen anısına "Futbol Şenliği" düzenleniyor.

Mehmet Ali Sözgen'in ailesi ve Akova Vuda Türk Çiftçiler Birliği Spor Kulübü tarafından organize edilen etkinlik 28 Haziran Cumartesi günü yapılacak.

Akova Stadı'ndaki şenlikte futbol müsabakaları yanısıra farklı aktiviteler yapılacak, ayrıca çeşitli standlar da kurulacak.

Vudalı Terzi Mehmet Ali olarak bilinen ve çevresinde çok sevilen Mehmet Ali Sözgen, Larnaka'da başlayıp İskele'de devam ettirdiği terzilik mesleğinin yanı sıra futbola düşkünlüğüyle de biliniyordu. Yıllarca köyü Vuda takımında futbol oynayan Sözgen, her dönemde kulübüne destek vermeye devam etmişti.

Mehmet Ali Sözgen, geçirdiği rahatsızlık sonucu 1 Mart 2025 tarihinde hayata gözlerini yummuştu.