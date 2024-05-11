"Vilayet açıklamasını hayretler içinde okudum"

Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, "son 3 yıldır Türkiye ve Ersin Tatar tarafından yeni diye ortaya konan 40 yıllık siyaset, kuzeyin vilayetleşmesi sonucunu doğurur" yönündeki açıklamasına tepki gösteren Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, açıklamayı "hayretler içinde, üzülerek okuduğunu" söyledi.

Tatar, "Akıncı’nın iddialarının tam tersine, biz ve Türkiye, KKTC egemen bir devlet olarak idrak edilsin, statümüz Rum tarafı ile eşitlesin, dünyada hak ettiğimiz yeri alalım, ambargo ve izolasyonlardan kurtulalım diye mücadele ediyoruz" iddiasını ortaya attı.

Tatar, "Sayın Akıncı’nın esas tepki göstermesi gereken Rumlardır, biz değiliz" dedi.

Akıncı ne demişti?

Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 40 yıllık “egemenlik tanınmadan görüşme yapılmaz” siyasetinin, Ersin Tatar ve Türkiye tarafından yeni bir siyasetmiş gibi piyasaya sürüldüğüne işaret ederek, “Bunun devamı da bir tek şeye hizmet ediyor: vilayetleşmeye” açıklaması yapmıştı. Akıncı, Rauf Raif Denktaş’ın uzun yıllar, “egemenliğimiz tanınmadan görüşme yapmama” tavrını bir siyaset olarak belirlediğine atıfta bulunarak, “Türkiye futbol federasyonunun bile maç yapamadığı KKTC’yi Klerides’in ve BM’nin resmen tanıması isteniyordu” demişti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Akıncı, “Görüşmesiz geçen yıllar bir tek işe yaradı: Rumların yönetimindeki Kıbrıs Cumhuriyeti tek başına ve uluslararası hukuk açısından tüm ada adına AB üyesi oldu. Son üç yıldır 40 yıllık eski siyaset yeni diye yine piyasaya sürüldü” ifadelerini kullanmıştı.